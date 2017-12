Jorge Javier Vázquez entona el ‘mea culpa’ EFE El ‘reality’ despide edición con los peores datos de audiencia de su historia ELCORREO.COM Jueves, 14 diciembre 2017, 00:49

Esta noche (a partir de las 22.00 horas) Telecinco vivirá su decimoctava final de ‘Gran Hermano’. El ‘reality’ despide edición con los peores datos de audiencia de su historia y con la temporada más corta del concurso (81 días, frente a los 90 habituales). Su actual presentador, Jorge Javier Vázquez, hizo ayer una dura autocrítica desde su columna semanal en la revista ‘Lecturas’: «Estoy convencido de que mi labor como presentador también ha ayudado a que no cuajara. No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos».