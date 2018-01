Jordi Coll asombra imitando a Iggy Pop Coll, caracterizado como Iggy Pop, fue la estralla de la velada. / Antena 3 ‘Tu cara me suena’ contó ayer con el actor de ‘El secreto de Puente Viejo’ como invitado, en una gala que volvió a ganar Miquel Fernández JOSEBA FIESTRAS Sábado, 13 enero 2018, 10:48

Cada vez es más difícil ser jurado en un programa de televisión. Los de ‘Tu cara me suena’, además de examinar al personal, dinamizan de una forma única el formato. Se convierten en cómicos cuando el guión lo exige y bailan mientras valoran si hace falta. ¡Que no pare el espectáculo! Lolita, Llácer, Latre y Chenoa tienen una química especial y, hoy por hoy, constituyen uno de los valores imprescindibles del programa. Luego están, naturalmente, los concursantes. Y ahí hay división. Están los que manejan el humor en las imitaciones y los que derrochan talento en cada actuación. Miquel Fernández está siendo la gran sorpresa de esta edición. Se enfrenta a lo que le toque en el pulsador con maestría afrontando el género que haga falta. Ayer volvió a llevarse el gato al agua emulando a Nat King Cole. Eso sí, generoso él, decidió ceder los 3.000 euros del premio a La Terremoto de Alcorcón para que ella los entregara a la ONG que considerara.

El coqueteo entre David Amor y Chenoa sigue en marcha, y cuando no es él el que ‘ataca’ son los jueces los que meten el dedo en la llaga con pullitas llenas de buen humor. «A mí me gusta más cuando hace la Sopa de caracol», le dijo ayer la cantante al actor, que no dudó en regalarle un meneo de cintura y una camiseta en la que le pedía una cita. También tuvo otra para Lolita que rezaba: «Si ella no quiere, ¿quieres tú?».

Despuntaron en la gala, además de Miquel, Pepa Aniorte, que clonó a los Dover; Fran Dieli emulando a The Weekend; Lucía Gil , que cantó por Malú; Diana Navarro bordando a Tina Charles; y Raúl Pérez, que clavó a OBK, con la dificultad añadida de que el cantante a quien imitaba actuaba a su lado. Pero el que destacó por encima de todos fue Jordi Coll, uno de los protagonistas de la serie ‘El secreto de Puente Viejo’, que dejó a todos boquiabiertos con su copia de Iggy Pop. Porque no competía, que si no… El actor era el invitado especial de la noche y su trabajo fue encomiable. Tiene pinta de que lo estaban testando para futuras ediciones y cumplió con matrícula. Tanto es así que Ángel Llácer hizo que todo el jurado se subiera a la mesa para aplaudirle y pedirle que se incorporara al programa en la próxima etapa. Y él, encantado. Con un beso sellaron el contrato.

El ya famoso pulsador decidió que la semana que viene Lucía Jiménez encarnará a Rihanna; La Terremoto, a Massiel; David Amor, a Drake; Raúl Pérez, a Diego, el cigala; Lucía Gil, a The Corrs; Fran Dieli, a Enrique Urquijo; Diana Navarro, a María Dolores Pradera; Pepa Aniorte, a Jennifer López; y Miquel Fernández, a Meatlofe y Cher. Este último acometerá el trabajo acompañado de Ruth Lorenzo.