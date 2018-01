Jessica Chastain bate un récord en 'El Hormiguero' Jessica Chastain durante su visita a 'El Hormiguero' / Antena 3 La actriz de Hollywood acudió al programa para promocionar su película ‘Molly’s game’ y, cuestionada por Motos, habló claro sobre feminismo JOSEBA FIESTRAS Jueves, 4 enero 2018, 23:50

Una estrella se entrega cuando ha de promocionarse, y ayer Jessica Chastain demostró por qué brilla tanto. La actriz acudió a 'El Hormiguero' para promocionar ‘Molly’s game’, película dirigida por el reputado guionista Aaron Sorkin cuya actuación le ha valido una nominación a los Globos de Oro como Mejor Actriz Dramática. Y en el programa derrochó simpatía y naturalidad a partes iguales. Se reía todo el rato y hasta lloró cuando se enfrentó al particular reto que le propuso Pablo Motos. El presentador le animó a participar en un campeonato de no pestañear en el que ya han concursado Ben Stiller, Steve Carell u Owen Wilson, entre otros. El récord lo tenía la modelo Margaret Qualley, que aguantó 1 minuto y 14 segundos sin cerrar los ojos. Dispuesta y competitiva, Chastain accedió y resistió más de dos minutos evitando el parpadeo, a pesar de que varias lágrimas se desprendieron de sus ojos víctimas del esfuerzo.

Conocida también por ser una de las actrices que más ha denunciado la discriminación y los abusos sobre las mujeres en Hollywood, Motos no dudó en preguntarle sobre el tema. «Para mí todas las mujeres son fuertes y me resulta interesante interpretar personajes que están definidos por lo que hacen y dicen, y no por con quiénes están», sentenció la artista. El periodista insistió y le habló de la rivalidad que existe entre hombres y mujeres. “No somos rivales –le corrigió-, pero sería maravilloso que hubiera más mujeres en puestos de poder para que ese liderazgo se pueda compartir. Y no creo que quede tanto tiempo para eso. Todos los hombres que conozco apoyan que las mujeres tengan una profesión, puedan sacar adelante a sus familias y se ganen la vida”, explicó la protagonista de ‘Molly’s game’, que también contó cómo se tuvo que internar en el mundo del póker y las apuestas para preparar su trabajo en el filme. La actriz se acercó a ver algunas partidas y presenció en una de ellas cómo la persona a la que acompañaba perdió 500.000 dólares. «Eso me hizo sentir fatal porque creía que yo era la gafe», detallaba a Motos. Luego le informaron de que aquello era normal y eso le ayudó también a curtirse para su papel.

Jessica Chastain se involucró a tope en el espacio gozando de la magia de Jandro y los experimentos de Marron, que le mostró crías de tiburón, pez cofre y caballitos de mar, y acabaron jugando con el oxígeno. El mimo con el que El Hormiguero trata a cada una de sus estrellas internacionales (y la repercusión mediática que tienen sus visitas) los convierte en embajadores de un espacio que, te puede gustar más o menos, pero tiene un trabajo detrás encomiable, repleto de creatividad e imaginación. Y costoso, porque hay que constatar que cada programa es casi una superproducción (algunos sin ese casi).