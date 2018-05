Una pareja rota en 'El Conquistador del Caribe' Jass, en la prueba de eliminación de El Conquistador del Caribe. Jass perdió la eliminatoria y fue la expulsada, dejando a Gotzon más solo en el reality, aunque con su mirada puesta en la victoria final JOSEBA FIESTRAS Martes, 8 mayo 2018, 09:58

Quién les iba a decir a los participantes de 'El Conquistador del Caribe' que, a estas alturas del programa, les iba a proponer hacer un trío. Hay compañías que agradan, pero también ocasiones en las que tres son multitud. Y si hay una pareja consolidada y en la diana de casi todos los concursantes, esa es la formada por Gotzon y Jass. Sus últimas incursiones en el reality les han alejado del resto de participantes, así que a la hora de hacer un trío… ¿quién es el valiente o la valiente que se animará a romper el dúo? Todas las miradas recayeron en Meltxor, otro 'verde' que parece que aún guarda cierta relación afectiva con la pareja. Los tres se encadenaron para afrontar una prueba de orientación en la que los aventureros tenían que participar de tres en tres.

Los 'rojos' que aún resisten formaron otro de los grupos. Así, Odei, Seleta y Ana se enfrentaron a un juego que arrancaba subiendo a una liana para conseguir el rumbo adecuado y una incuestionable brújula. Los últimos osados que se sumergieron en esta especie de gymkana salvaje fueron Zuriñe, Aiora y Eider, tres valientes que pretendían demostrar el poder femenino de esta edición.

Julian Iantzi ya lo dejó claro antes de comenzar la batalla, «es muy importante recoger todas las pistas en orden». Si no llegaban las cuatro, levantar la ikurriña no iba a tener el efecto deseado. Y los concursantes las pasaron canutas perdidos en la selva. Nervios a flor de piel, reproches entre compañeros y cicerones equivocados protagonizaron la prueba que decidió quienes se la jugaban en el duelo final. La advertencia del presentador no hizo mella en Gotzon, que se dejó una de las primeras pistas por el camino, provocando la desesperación del equipo. Zuriñe fue la encargada de trepar y le costó lo suyo, generando un retraso que les pasó factura. Los Puyuii lograron la victoria y se la dedicaron a Isma y Gorrotxa, sus capitanes.

Al quedar últimos, Gotzon, Jass y Meltxor debían elegir quién de ellos era el primer duelista. El donostiarra se postuló y sus compañeros aceptaron el envite. Eso no le libró de las críticas en la asamblea, azuzadas con arte por Iantzi. Y eso que Gotzon sacó su lado conciliador y se justificó diciendo que él no había faltado el respeto a nadie, y en cuanto a que perjudicó a sus colegas en la subasta de alimentos de la semana pasada, «esto es la fase unificada y ya no hay que cuidar de nadie», se disculpó.

Las nominaciones grupales auparon a Meltxor al patíbulo. El de Hondarribia había trazado un plan que le dañaba. Una estrategia dudosa que hizo que el conductor del formato le pusiera en un brete: «Habrá gente pensando en casa que eres el sacrificado, el tonto útil». Aún quedaba el voto de los 'colorados', que regresaron del campamento rico y se decantaron por Jass.

El desafío de los ganchos y los garfios sorprendió gratamente a los aventureros. Se trataba de avanzar por unas estructuras a base de balanceos que permitieran que el garfio se enganchase en el siguiente travesaño para poder generar una tirolina. Gotzon demostró su casta llegando el primero, seguido de Meltxor, que sufrió un poco más debido a su peso, pero también finalizó el reto. La que no pudo pasar de la primera portería fue Jass, que se fue a casa contenta de dejar a su novio bien posicionado. «Te voy a echar de menos, pero ya quedan pocos días; a ver si puedo regalarte la victoria», le dijo él en la despedida. Pues eso, a ver.