Irene Montero desvela qué apellido llevarán sus hijos CUATRO La portavoz de Podemos en el Congreso acudió al 'Chester' de Risto Mejide y habló de feminismo, de sus inicios en la política y de la gestación subrogada JOSEBA FIESTRAS Lunes, 18 junio 2018, 07:27

Sonriente y sin tapujos, Irene Montero acudió al programa de Risto Mejide para hablar de su 'manera de vivir'. «My way' era el 'leit motiv' del programa y la política comenzó desvelando que ya de niña era muy activista, demostrando que desde muy pequeña tiene capacidad para el diálogo e interés por las injusticias y por dar la cara por los menos desfavorecidos. La portavoz de Podemos en el Congreso recordó su etapa colegial, «solía ser la delegada de clase y a los 16 años me afilié a las juventudes del Partido Comunista», dijo, aunque antes «ya había participado en huelgas y negociaba con mis padres y los profesores», confesó sorprendiendo al presentador. «Honor y gloria a mis padres que me han aguantado y respetado todo eso», ponderó la joven, antes de disertar sobre feminismo.

El entrevistador reconoció que no sabía si darle o no la enhorabuena por su embarazo al entrar a plató. Ella no puso pegas a la felicitación y abordó la cuestión. «Cosas que antes teníamos naturalizadas ahora las vigilamos más, pero lo que más me chirría es ese discurso que parece que se acaba de instalar entre los 'machotes' que comentan 'no voy a decirte nada no sea que me montes un pollo'. Es lamentable», criticó. También sostuvo que hay veces que se ríe de chistes machistas, y es que «los políticos tenemos contradicciones entre lo que vivimos y lo que defendemos», ilustró.

La visita sorpresa de su primo, Daniel Zazo, -«has sido la hermana que nunca tuve», declaró- emocionó a la diputada madrileña, que mostró su lado más sensible, aunque también admitió que «siempre he tenido muy mal genio». Otra visita inesperada fue la de Sonia Ruano, una madre que tras sufrir un cáncer de útero se decidió por la única técnica de reproducción asistida a la que podía acudir: la gestación subrogada, proceso del que no es partidaria Montero que sostiene que siempre hay «otras alternativas».

La portavoz del partido morado contó que, ante su embarazo, van a solicitar la baja ella y su pareja, Pablo Iglesias. «Todavía no hemos decidido cuándo porque estoy muy bien, pero la pediremos los dos para disfrutar juntos de todo el proceso», explicó. Y en cuanto al nombre de sus mellizos, será ella quién los elija porque ambos querían ponerles el primer apellido y decidieron sortearlo, «así que llevarán el apellido de Pablo y yo les pondré el nombre», desveló la psicóloga revelando que, además, los nombres que quería ponerles el padre no le gustaban mucho.