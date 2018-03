EL INTERÉS DEL ASESINO

La segunda entrega de American Crimen Story, la dedicada a Versace, está dedicada a su asesino, Andrew Cunanan. Antena 3 emitió el domingo los tres primeros capítulos de ‘El asesinato de Gianni Versace’ (del tirón, con su publicidad; pero para qué cabrearse si el 30 se puede ver en Netflix ). Los malos tienen más interés. La pobre Nancy Kerrigan, cuando le han preguntado por ‘Yo, Tonya’, se ha limitado a recordar que la víctima es ella. Sí, hija, pero no tienes ningún interés. Tonya y sus iguales lo tienen todo.

Ivan Jablonka es el autor de ‘Läetitia o el fin de los hombres’ (Anagrama), sobre una chica de 18 años violada, asesinada y descuartizada en 2011. Jablonka reconstruye el crimen, la reacción política y social, la investigación y la personalidad del asesino. Pero también vida de la joven, lo único de lo que no se habló en su día. El protagonista era el asesino (Läetitia fue para la prensa el fin de su camino criminal). Pero es que Charles Manson siempre ha interesado más que Sharon Tate o cualquier otro asesinado por la Familia. Y no porque nos gusten más o les tengamos más cariño (al menos no siempre). Ni siquiera a Luis García Montero le gusta Ana Julia Quezada, pese a su provocación a la hora de escribir «¿Todos somos Gabriel? No, somos más bien Ana Julia Quezada». De lo que hablaba es de la maldad generalizada que deja morir niños (en Palestina o Siria, ya saben). Que el hombre es un lobo para el hombre. Hobbes y la loba Ana Julia. Pero claro que hay interés por este espécimen. El lunes 'En el punto de mira' hizo un máximo histórico de audiencia (13,7% de cuota y 2.320.000 espectadores) con el programa dedicado a la asesina confesa de Gabriel Ruiz.

‘El asesinato de Gianni Versace’ no habrá tenido el éxito de ‘American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson’, pero lo que con Versace ha hecho Ryan Murphy es tan extraordinario como lo hecho con O.J. No sólo porque a propósito del crimen hable de otras cosas (racismo, homofobia…), sino por esa estructura narrativa que rebusca en la mente del asesino (Darren Criss). Sí, otra vez el protagonista.