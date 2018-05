Iniesta desvela su 'secreto' para ganar el Mundial Andrés Iniesta. El futbolista acudió al 'Chester' de Risto Mejide, habló de sus momentos más duros y le contó también que el Real Madrid tanteó a su entorno para ficharle JOSEBA FIESTRAS Lunes, 28 mayo 2018, 01:51

Sincero, sencillo y cercano, así se mostró Andrés Iniesta ante Risto Mejide, que quiso dedicar el programa especial a todo el público que acudió a verles y que sufrió la caída de una de las gradas que los alojaba. La charla con el futbolista fue muy emotiva, centrando su atención en el año funesto que vivió el deportista justo antes de acudir al Mundial de Sudáfrica. Tras disputar lesionado la final de la Champions de 2009 con el Barça, el jugador sufrió varias recaídas y la muerte de Dani Jarque lo marcó definitivamente. «Me sentía vacío por dentro, pero gracias a la ayuda de la gente que me quiere y de los especialistas salí del agujero», confesaba.

El fisioterapeuta que le ayudó en aquellos malos momentos se presentó en el programa y desveló el 'secreto' que le ayudó a recomponerse y marcar el gol decisivo que hizo que España ganara el Campeonato del Mundo de 2010. Fue un vídeo que le dijo que viera cada noche el que le sacó de la depresión. Se trataba de una pieza motivacional que comenzaba con imágenes de los triunfos del equipo en color, para pasar al blanco y negro con instantes difíciles de deportistas de élite, y finalizar con secuencias de sus goles. «Aprender a perder ayuda mucho», explicó el especialista, que aprovechó para contar una anécdota especial de la final España-Holanda. El doctor conserva dedicada la camiseta que llevaba el albaceteño donde rezaba la frase «nuestro secreto funcionó para ser campeones». Pero lo curioso fue conocer que el futbolista, al que parece que no le gusta jugar con prendas de manga larga, se las cortó en el vestuario justo antes de salir al campo. «En la final tú estabas con las tijeritas, ¡no me lo puedo creer!», exclamaba el entrevistador sorprendido.

Iniesta también habló de compañeros como Cristiano Ronaldo, tras mostrarle unas imágenes en las que le hacía un gesto para que se callase durante un partido. «Me recriminó de forma muy airada que me había tirado en una jugada. Y estando en el Camp Nou, en mi casa…», se justificaba el centrocampista con cierta ironía, admitiendo después que no tiene ninguna relación con el madridista. Y precisamente el club blanco fue el siguiente protagonista. Siempre ha habido rumores de posibles contactos con el Real Madrid, y Iniesta quiso zanjar el tema. «Ha habido momentos… No acercamientos claros, pero sí aproximaciones a mi entorno para interesarse. Pero nunca ha habido negociaciones, más allá de tentarnos diciendo que queremos que tu hijo juegue aquí», explicó.

Sobre su futuro fuera del Barcelona contó: «Me sería muy complicado dar ahora toda la exigencia que implica y que merece el club. Dejarlo es lo más honesto por mi parte». Y afirmó, junto a su esposa, Anna Ortiz, que se sumó a la entrevista en los últimos minutos, que empiezan una aventura nueva con mucha ilusión. Y, ante la pregunta de un niño del público, reconoció que, aunque nunca lo había pensado, «ahora tengo en mente ser entrenador porque es una forma de intentar devolver todo lo que he aprendido en este tiempo», manifestó.