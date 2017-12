'House of Cards' anuncia su temporada final sin Kevin Spacey Robin Wright da vida a Claire Underwood, esposa de Francis Underwood, interpretado por Kevin Spacey. / Reuters Netflix no contará con Kevin Spacey en estos últimos ocho episodios debido a las acusaciones de acoso sexual vertidas contra el actor EFE Lunes, 4 diciembre 2017, 21:07

La plataforma Netflix ha alcanzado un acuerdo para reanudar a comienzos de 2018 el rodaje de la sexta y última temporada de la serie 'House of Cards' sin la presencia de su protagonista, Kevin Spacey. La producción confirma así su último retorno después de mantenerse en suspenso desde octubre tras las acusaciones de acoso sexual contra su actor principal.

Así lo ha anunciado hoy Ted Sarandos, jefe de contenidos de la empresa, quien ha explicado que la sexta temporada estará compuesta por ocho episodios y tendrá como protagonista a Claire Underwood (interpretada por Robin Wright), esposa de Francis J. Underwood, a quien daba vida Spacey. «Estábamos realmente entusiasmados de llegar a un acuerdo para la conclusión de la serie», ha reconocido Sarandos en una conferencia celebrada en Nueva York.

El 3 de noviembre, Netflix anunció que rompía relaciones con Kevin Spacey y avanzó que no seguiría adelante con la serie en caso de que siguiera incluyendo al actor. «Netflix no estará involucrada en ninguna producción más de 'House of Cards' que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC (la productora Media Rights Capital) durante esta interrupción para evaluar nuestro camino en lo relacionado a la serie», indicó entonces la compañía.

El actor fue acusado de acoso sexual por su compañero de profesión Anthony Rapp, en un caso supuestamente ocurrido en 1986, cuando la víctima tenía 14 años y Spacey 26. Tras esa denuncia, varios testimonios se sumaron a la acusación e incluso trabajadores y exempleados de 'House of Cards' señalaron que habían sufrido agresiones y abusos sexuales por parte de Spacey durante la producción de la serie.

La denuncia de Rapp llevó a Spacey a admitir su homosexualidad y asegurar que no recordaba el episodio del que le acusaba, aunque dijo que si realmente tuvo lugar le debía «la más sincera disculpa». «Honestamente, no recuerdo el encuentro, hubiera sido hace más de 30 años. Pero si me comporté como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado», adujo Spacey en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.