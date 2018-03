La historia de amor prohibido de los padres de Rozalén Rozalén, en el plató de 'El Hormiguero'. / Antena 3 La cantante acudió a 'El Hormiguero' y contó que su padre era sacerdote y abandonó los votos porque se enamoró de su madre en una década complicada JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 28 marzo 2018, 00:28

Estudió Psicología y Musicoterapia, y pensaba que su vida iba a estar encarrilada por esos caminos, pero las canciones agitaron su existencia y su arte debía estallar sobre los escenarios, de modo que Rozalén dio un giro a su vida y canalizó su talento hacia el gran público. «No me puedo quejar de nada, me lo he currado un montón, pero ha merecido la pena», le contaba ayer a Pablo Motos, que quiso invitarla a su programa para que presentara el single 'La puerta violeta', «un tema que nació en un momento delicado en el que necesitaba pintar una puerta de violeta, el símbolo del feminismo, de la igualdad… Es un portazo contra la violencia machista», explicó la compositora.

El presentador de 'El Hormiguero' desveló que su canción favorita era 'Amores prohibidos', pieza que narra la historia de amor de los padres de la cantante. «Mi padre fue sacerdote durante diez años, pero se enamoró de mi madre y ambos lo pasaron fatal porque era en los años setenta y los criticaron mucho», contó Rozalén. Aquel era un tema complejo de tratar y en su casa casi ni se mencionaba, la albaceteña fue atando cabos al ver que, cuando viajaban a algunos pueblos cercanos, la gente mayor se dirigía a su progenitor llamándole don Cristóbal, «si son más viejos que tú, ¿por qué te llaman 'don'?», cuestionó la artista, que fue atando cabos y resolviendo poco a poco la ecuación. «Y ahora viene mucha gente a los conciertos y me dice que mi padre les casó o les bautizó…», comentaba sonriendo la cantautora, que reconocía de este modo: «Una parte de mis fans son de mi padre, en realidad».

Las vivencias inspiran a los autores, y la entrevistada quiso dejarlo claro cuando Motos le preguntó si había sufrido desengaños amorosos en su vida. «Un montón, claro, si no vivimos cosas no sabemos cómo contarlas», desveló la compositora. Uno de los momentos más entrañables de la entrevista fue cuando el presentador, con un tacto exquisito, le preguntó qué sintió al saber que su canción 'Girasoles' era la favorita de Gabriel, el niño asesinado en Níjar. «Lo que más me impactó es que su madre, que tenía tantos motivos para odiar, en un momento en el que todo el mundo hablaba de rencor y venganza, coge esa canción y la utiliza como herramienta para enviar un mensaje de amor. Me quedo con eso», manifestó Rozalén, eludiendo cualquier protagonismo en un tema así.