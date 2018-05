Uno de mis traumas cinematográficos infantiles era 'Diálogo de carmelitas'. Esas pobres monjas camino de la guillotina. Durante los años de internado me preguntaba por qué no habría guillotina en España. El Vaticano ha dirigido un documento a las monjas de clausura. Lleva preparándose años pero se ha conocido casi a la vez que un grupo de Carmelitas Descalzas de Fuenterrabía daba a conocer su posición tras la sentencia de 'La Manada'. Se recuerda a las monjas que pueden utilizar internet pero que deben hacerlo con «discreción y sobriedad». También que al utilizar internet deben evitar manchar su vida contemplativa con «ruido, noticias y palabras». Ni que decir que las manifestaciones de las Carmelitas no han recibido reprimendas. La dominica Lucía Caram también criticó la sentencia. Ella tiene otros grandes éxitos. Pero siempre será mejor una monja pesada, sectaria e independentista que los obispos encubridores de abusos. Chilenos o no.