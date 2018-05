Todos contra Gotzon, en 'El Conquistador' Gotzon. / EITB Maëva y Krasi abandonaron el concurso por motivos de salud y Lorea fue la expulsada en el duelo final, mientras todos apuntan al donostiarra por su mal carácter JOSEBA FIESTRAS Martes, 1 mayo 2018, 08:12

Gotzon está en el punto de mira. «Nada más llegar la unificación nosotros nos separamos y es posible que ellos hayan hecho un poco de piña y nos hayamos quedado apartados», reflexionaba el concursante con su novia, Jass. El hecho es que ganar la primera prueba grupal, zafarse de las nominaciones, disfrutar del campamento rico y tener que mandar a uno de sus compañeros al patíbulo no ha sentado nada bien al resto de conquistadores. Tampoco ayuda el carácter del donostiarra, que puede presumir de una falta de empatía notable, a tenor de su comportamiento ante la enfermedad de Maëva, una de sus compañeras verdes. «Cuando estaba muy mal, chillando, no me apetecía escucharla porque me ponía mal cuerpo, y yo ahora tengo que estar concentrado en ganar», desvelaba a su chica sin piedad ninguna.

El caso es que la navarra no ha superado su mal y Julian Iantzi anunció su despedida definitiva: «El médico ha dicho que debe abandonar, tiene una gastroenteritis muy fuerte y no puede seguir», zanjó. El que sí volvió fue Krasi, aunque ya avisaba a navegantes de que tenía el tendón del brazo desgarrado, «y al mínimo esfuerzo se parte del todo», contó. Pese a todo, quería seguir intentándolo.

La oportunidad de 'vengarse' de Gotzon la tenían en el juego de los koalas. Los participantes debían agarrarse a una guadua gigante, pero muy estrecha, y aguantar allí el mayor tiempo posible sin caer al agua. Lorea fue la primera en apearse, quedando automáticamente señalada para el duelo final. Le siguieron Ana y Seleta. El trío se quedó sin poder degustar ninguno de los alimentos de la subasta posterior al juego. Los últimos en resistir sobre el palo fueron el inefable Gotzon y Zuriñe, y aunque la de Barakaldo lo intentó, fue su contrincante quien triunfó de nuevo. Y para no perder la costumbre, volvió a salvar a su chica con él.

Igual es que hay que pecar de egoísta para ser el Conquistador del Caribe, pensar única y exclusivamente en uno mismo (aunque de momento también tiene en mente a su chica, veremos si le tiembla el pulso si debe sacrificarla). Gotzon se fijó como objetivo dejar sin comida al resto de compañeros en la subasta y así lo hizo. Su estrategia caló hondó y aumentó el rechazo que le tienen. «¡Qué poco solidario!», acusaba Odei, mientras la parejita ganadora se marchaba rumbo a su segunda luna de miel.

Tras una fallida intentona de crear estrategias comunes para las nominaciones, Krasi volvió a ser el gran perjudicado y no se lo tomó nada bien. «Es muy bonito tener buenas palabras antes y clavártela después», denunció el búlgaro al verse condenado. Aún faltaba el tercer duelista y Gotzon escogió a Odei, no sin antes 'mandarle un recadito' a Zuriñe, a quien asustó primero diciéndole que era ella la escogida. «Se lo he dicho, pero no la he nominado para que vea que no soy tan guarro como ella», explicaba el guipuzcoano haciendo amigos.

El duelo consistía en alcanzar una bandera ubicada entre dos postes. Los contrincantes tenían que utilizar una cuerda para ir subiendo, sin tocar los palos y sin trepar. Al ver el desafío, Krasi decidió rendirse y no poner en juego su salud. «No me quiero arriesgar y acabar en el quirófano», razonó con toda la lógica del mundo. Odei y Lorea se enfrentaron al reto y la joven perdió la apuesta quedando expulsada del formato. Cada vez quedan menos y mal avenidos. Todos están contra Gotzon a quien califican de «protestón», «insolidario» y «egoísta», entre otras lindezas. Las espadas están en alto y al reality le quedan momentos de mucha tensión.