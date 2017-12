«Un 'Gordo' madrugador quita emoción» Blanca Benlloch, Diego Burbano y Sandra Daviú, que presentará por séptima vez el sorteo navideño. Sandra Daviú presenta por séptima vez el sorteo de Navidad en TVE. Lo hace junto a Blanca Benlloch y Diego Burbano. «Mis compañeros me pasan los décimos por la espalda» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 22 diciembre 2017, 01:00

Lo peor que le puede pasar a un presentador del Sorteo Especial de la Lotería de Navidad es que el 'Gordo' sea madrugador. «Es como si te revientan el final de una película», explica Sandra Daviú (Barcelona, 1976) que conducirá por séptima vez la retransmisión hoy desde el Teatro Real de Madrid en TVE a partir de las 8.00 horas (aunque los bombos no comenzarán a girar hasta las 9.00 h.). Una cifra que la acerca a la de la mítica Marisa Abad, que no se perdió la cita entre 1990 y 2006. Daviú estará acompañada en esta ocasión por Blanca Benlloch en cabina y Diego Burbano, que buscará la anécdota desde el patio de butacas.

- Es su séptima vez al frente de este sorteo.

- A este paso me voy a convertir en Marisa Abad, con la que tuve la suerte de coincidir retransmitiendo este sorteo un par de veces. Estoy encantada, es una cosa muy tradicional, muy de TVE, tiene tanta audiencia y genera tanta ilusión que me encanta hacerlo. Además vuelvo a casa por Navidad, como el turrón.

- ¿Es imposible hacer cambios?

- Intentamos introducir alguna novedad este año, sobre todo en el previo, lo que hacemos de ocho a nueve de la mañana, contaremos anécdotas y alguna que otra cosilla. Además este año debuta Diego Burbano con nosotros. Pero en cuanto al sorteo todo es muy tradicional y está sujeto a pocos cambios.

- ¿Teme un 'Gordo' madrugador'?

- Eso es lo peor que nos puede pasar, le quita un poco la emoción al sorteo, es como si te revientan el final de una película. Pero en los dos últimos años nos ha salido en torno a las 13.00 horas, que ya estábamos dudando si estaba la bola o no.

- ¿Cuánto juega este año?

- Poquito, solo tres o cuatro décimos; otros años he jugado más pero me he despistado esta vez. No está mal, tampoco hay que volverse locos.

- Este día nos convertimos un poco en niños.

- Sí, aunque no lo sigas sentándote delante de la tele durante todo el sorteo, cuando escuchas la sintonía de los niños te traslada directamente a la Navidad, es el inicio de las fiestas. Además une mucho a la familia, lleva tantos años que todo el mundo está pendiente.

- ¿Sus compañeros le pasan el décimo por la espalda?

- No es broma, sí lo hacen ¿eh? Y cuando estaba embarazada me lo pasaban por la barriguita (risas). Yo no lo he entendido nunca, porque jamás me ha tocado un premio en este sorteo.

- ¿Ni una pedrea?

- Ni eso, un reintegro a lo mejor. No soy muy afortunada, por eso creo que voy a ser inmortal de tanta salud (risas). Eso es lo importante al fin y al cabo. Pero si quieres un consejo, el cinco es el que más suele salir.

«Esta retransmisión une mucho a las familias; todos están pendientes»

- ¿Cómo está viendo a su excompañero Roberto Leal?

- Estoy tan contenta porque para mí es un compañero muy especial, mi amigo, lo quiero un montón. Sé que Roberto vale desde siempre, ha sido maravilloso desde que empezó. Cuando le propusieron 'Operación Triunfo' lo hablamos, porque él estaba nervioso, pero ha acabado triunfando, nunca mejor dicho.

- ¿Qué le pide a los Reyes?

- Que nos toque la lotería, mucha salud y un poco más de trabajo. Echo mucho de menos la tele, aunque estoy muy contenta con 'La suerte en tus manos' (La2), pero solo es una vez a la semana.

- ¿Qué le gustaría hacer?

- Me gustan los magacines y los 'talk-show', yo con 'El diario...' era más feliz que una perdiz.

- Habrá que recuperar ese género...

- ¡Sí! En la tele todo va por modas, y ahora lo que se lleva son los 'talents' musicales. ¿Sabes lo que me gustaría probar? Un concurso. Pero ahora estoy abierta a todo tipo de propuestas; a mí lo que me gusta es la tele y trabajar.