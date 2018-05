González Pons: «Llegué a estar enamorado de la morena de 'Un hombre en casa'»

Esteban González Pons es eurodiputado y vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo. Estudio Derecho, aunque confiesa que viendo series le surgieron otras vocaciones. Pasa por esta sala de interrogatorios para descubrir sus filias y fobias seriéfilas.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable de toda culpabilidad.

- ¿Y cómo empezó lo suyo con las series?

- Hablamos de la prehistoria. La primera serie a la que recuerdo haberme enganchado es 'Daktari', con Clarence, el león ciego. Y luego a 'Furia', 'Flipper' y 'Skippy'. Todos mis amigos imaginarios de la infancia fueron animales.

- Yo le hacía de los pitufos, por el color azul del PP. Por cierto, ¿cuál era su favorito?

- Gargamel, que no era un pitufo sino un cazador de pitufos. Los pitufos me parecían seres tan impertinentes que me extraña que no piquen como las avispas.

- ¿Con quién discute de series en el Parlamento Europeo?

- Mientras estuvo aquí, en el Parlamento Europeo, tenía a Pablo Iglesias para hablar de 'Juego de Tronos'. Ahora veo las series en versión original para practicar inglés y francés.

- ¿Qué personaje enviaría a resolver lo de Cataluña?

- A la chica de 'Outlander', que se puede mover entre dos épocas. O al de 'Sucesor designado', porque es tan buena persona que convencería a todos. A Saga, la policía de 'El puente', porque hace su trabajo sin atender a las tonterías que le dicen. Aunque la mejor sería el personaje de Ana Diosdado en 'Anillos de oro'. En Cataluña necesitamos volver a casarnos españoles con españoles.

- Como veo que maneja títulos le voy a pedir uno para definir lo de Cifuentes.

- 'Stranger Things'. Durante dos meses a Cristina Cifuentes, que ha sido una buena presidenta, le han hecho vivir en el mundo al revés.

- Es que la política es muy dura. Eso lo hemos aprendido con 'House of cards'.

- La política real no es tan depravada. La primera temporada tenía muchas cosas que he visto y personalmente he vivido. Pero, como suele ocurrir muchas veces, después se les fue la pinza.

- Una vez minusvaloró 'The Wire' en una entrevista. ¿Alguna otra serie de las consideradas 'imprescindibles' que a usted le deje frío?

- 'Los Soprano' no me gustó tanto, con perdón. Y 'Breaking Bad' después de la primera temporada tampoco, que Dios me perdone.

- Dos clásicos, nada menos. Vamos a a ver cómo arreglamos esto. ¿Qué serie le hizo llorar?

- De pequeño lloraba siempre con 'La casa de la pradera'. En mi familia la llamábamos «la casa de la llorera». También lloraba con 'Kung Fu', de tanto que me gustaba. De mayor he llegado a llorar con 'Vikingos'. Esto demuestra hasta qué punto mi corazón se ha vuelto de corcho.

Atracones diversos

- ¿Y con qué personaje de serie se ha sentido más identificado?

- Con el emperador Claudio de la serie 'Yo, Claudio'. Y como no debo explicar por qué, pondremos que con el niño de 'Aquellos maravillosos años'.

- Me deja intrigado. ¿Alguna vez una serie le despertó vocación por una profesión que no ejerce?

- Casi todas las series producen en mí ese efecto, pero ya es tarde para ser guerrero en la Inglaterra del siglo IX como en 'The last kingdom', el agente Cooper de 'Twin Peaks', el capitán Poldark en el siglo XVIII o el chino de 'Falcon Crest'.

- Bueno, pues ejerza de mayordomo, como Chao Li, y reúna en una mesa a tres personajes para cenar.

- Pablo Escobar de 'Narcos', Zebulon Macahan de 'La conquista del Oeste' y Tito Pullo de 'Roma' para hablar de aventuras.

- ¿De qué personaje se podría enamorar?

- De pequeño estaba perdidamente enamorado de la morena de 'Un hombre en casa'. Y ahora, de Dolores de 'Westworld'. También me inquieta Samantha de 'Sexo en Nueva York'. Pero mi corazón es de Amelia de 'El Ministerio del Tiempo'.

- ¡Cuántas series ve! Se dará un montón de atracones, supongo...

- Este tipo de atracones son muy habituales en mí. Los de pan con mantequilla también. El último fue 'El Alienista' de Netflix, que la vi en día y medio, es una gran serie de crímenes góticos.

- ¿A qué casa de 'Juego de Tronos' apoya?

- A ninguna. En Bruselas me siento el comandante de la Guardia de la Noche. Yo vigilo el Muro para que no lo crucen los que todos saben. Y mi guardia no acaba nunca.

- ¿Qué sintonía de serie tararea de vez en cuando?

- Llevo en el móvil la canción de 'True Detective'. Y escribo con la banda sonora de 'Big Little Lies' de fondo.

- ¿Qué placer culpable tiene?

- 'Santa Clarita diet' me hace gracia, tiene un punto friki que a mí me va mucho. Me sorprendo a mí mismo con manías y gestos de Sheldon en 'Big Bang Theory', como por ejemplo tener un sitio fijo en el sofá de casa en el que nadie se puede sentar. Pero mis grandes placeres inconfesables han sido 'Cristal' y 'La dama de rosa'. Mi educación sentimental es de culebrón venezolano.