Frank de la Jungla tiene malaria: «Me traje de África un animal invasor. Que putada»
EFE Miércoles, 9 mayo 2018, 15:31

El presentador de programas de aventuras Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, ha hecho público que en uno de sus últimos viajes a África debió contraer la malaria, ya que ha dado positivo en un test que se ha hecho. «Me traje de África un animal invasor. Que putada», ha publicado el herpetólogo en internet, donde ya ha recibido cientos de comentarios de apoyo.

Posteriormente, Frank de la Jungla tranquilizaba a sus seguidores en un vídeo en el que explica que tener esta enfermedad, que se contrae por la picadura de un mosquito, no trae consigo un deterioro grave de su estado de salud: «He tenido antes malaria y ayer tuve vómitos, fiebre y cagalera. Hoy he ido al médico, me ha puesto un chute y ya está». «Esto se cura en tres días con 20 euros en medicinas. Los que se me mueren de esto son los pobres», añadía.

Antes, los productores de DMAX, donde actualmente se emite la temporada número doce de su programa 'Wild Frank', ya restaban importancia a la enfermedad del presentador, que ni siquiera se había puesto en contacto con ellos para comunicarles la noticia o su intención de ingresar en algún hospital. «Estamos seguros de que no va a afectar a los planes de rodaje, que continúan su ritmo normal en Tailandia. Que a Frank le pique o le muerda un bicho es bastante habitual, si fuera grave lo sabríamos», ha señalado un portavoz del canal.

El presentador, aventurero y experto en animales salvajes llegó a la televisión a través de Cuatro, donde emitió 'Frank de la jungla' y después presentó para la misma cadena 'La selva en casa', hasta que en marzo de 2014 fichó por DMAX que convirtió su programa de aventuras en 'Wild Frank'. Extenista profesional, Frank Cuesta tuvo que abandonar la raqueta tras sufrir un accidente de tráfico que truncó su incipiente carrera deportiva.

Este hecho le llevó a viajar a Tailandia y abrir su propia escuela de tenis, la Frank Cuesta Tennis Academy. Allí formó una familia y tuvo la oportunidad de vivir en contacto directo con la naturaleza y la jungla más salvajes, sus otras grandes pasiones.

Su conocimiento de las especies más exóticas del planeta, que le han puesto al borde de la muerte en más de una ocasión, y su gran carisma frente a la cámara llevaron a Frank Cuesta a convertirse en un popular personaje televisivo. De hecho, su labor en el programa le valió un Premio Ondas a la Innovación en 2011 por lograr transformar un tradicional espacio divulgativo en un formato de entretenimiento para toda la familia.