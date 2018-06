FRANCO OTRA VEZ

En 'Vis a Vis', Alba Flores se quedó en un 'cliffhanger' que ni J.R. en 'Dallas'. Hay que esperar a la próxima temporada. El de Saray no es su único papel televisivo reciente y de éxito. El otro es el de la falsificadora Nairobi en 'La casa de papel'. Se trata de la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix. Tan vista, que la actriz tuvo que esconderse en la zona vip de un aeropuerto en Costa Rica para escapar de los fans, como los Beatles en los dibujos animados.

La revista 'Vanity Fair' le ha dedicado su última portada. Vale que tiene esos truenos en la tele, pero qué oportunidad perdida. La de haber sacado a todas las Flores en una misma portada (Lolita, Rosario, Alba y Elena Furiase) como homenaje a la gran Lola Flores. Aunque es «una burguesita», Alba tiene mucha conciencia política, pero eso no saca los colores a la Faraona. Sería imposible. Recuerdan en la entrevista que Lola Flores actuó para Franco. Cómo no iba a salir Franco (bueno, salir parece que saldrá de verdad). «En ese tema me puede el amor y me sale defender a mi abuela, que de haber tenido conciencia política habría tenido que exiliarse. Pero soy consciente de que hubo artistas que se negaron a cantarle a Franco y ella no». Hombre, hasta Concha Piquer actuó ante Franco, aunque luego dejara de hacerlo. Y también actuaron Victoria de los Ángeles o Regino Sáinz de la Maza. Gente grande.

Lola Flores habló de esas recepciones que tuvieron lugar de 1940 a 1975. En 1977, decía: «Yo he vivido, como todos, con Franco y soy franquista. Nunca he entendido de política. Ahora es cuando empiezo a enterarme y no he encontrado nada que me convenza» (Juan Ignacio García Garzón, 'El volcán y la brisa'). Y en sus memorias: «Muchos de los que hoy dicen que no han ido nunca y hablan mal de Franco allí estaban, que me acuerdo de sus caras y sus nombres». Hasta Gila actuó para Franco en la Granja los 18 de julio. Se exilió a Argentina, pero huyendo de su primera mujer. Luego volvió de rojo. Mucho antes que los de 'La casa de papel'. Alba sabe que su abuela era más grande que todo lo malo de Franco.