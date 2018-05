Francisco, atendido en 'Supervivientes' por la picadura de un gusano urticante Francisco requirió asistencia médica tras la picadura. / Telecinco El cantante sufrió un ataque de ansiedad y fue tratado por los médicos, momento que aprovecharon sus compañeros para decirle que habían perdido el fuego JOSEBA FIESTRAS Lunes, 7 mayo 2018, 09:57

No hay conexión sin tensión. Los 'Supervivientes' se multiplican en Telecinco, y tres días a la semana hay ración de reality para los adeptos. En el debate dominical, Sandra Barneda comenzó anunciando que Francisco ha sufrido una lesión que ha requerido asistencia médica, «pero está bien», tranquilizó a la audiencia. Al parecer, el cantante salió a pescar y se acercó demasiado a un gusano urticante, tanto que el bicho le picó en las manos produciéndole un intenso escozor. El desazón no fue tan grave, el asunto empeoró porque el artista, al salir del agua, sintió un dolor tan fuerte que le provocó un ataque de ansiedad, lo que motivó la actuación rauda de los doctores.

«Siento pinchazos tremendos en los dedos de las manos», explicaba Francisco, que definía a su atacante como «un pez marroncillo de unos diez centímetros de largo y con pelos». El comezón aumentaba y el músico perdió los papeles, «no se pasa, no se pasa… ¡Ostia, que me pica un huevo, no me puedo aguantar!», se lamentaba a gritos. «Es que te han puesto un tratamiento muy fuerte que tarda entre 40 y 50 minutos en hacer efecto. Tienes que aguantar como un campeón», le animaba María Jesús Ruiz como se arenga a un pequeño que se ha caído en el patio del colegio.

Lo curioso es que, tras la intervención médica, al intérprete de 'Latino' le venció el sueño y se quedó dormido en su esterilla. Y ese fue el momento elegido por Romina y el Maestro Joao para decirle que se les había roto la única cerilla que tenían y, por lo tanto, no tenían fuego. Tanto era el temor que tenía la pareja a informar al alcoyano de la mala nueva, que optaron por aprovechar que estaba bajo los efectos del medicamento. Lógicamente, no escuchó nada. «Espérate que duerma un rato, es innecesario otro sofocón», le decía el vidente a la joven argentina irónicamente. Al levantarse, algo atontado todavía por el fármaco, preguntó por el fuego y Joao esquivó la cuestión animándole a descansar más. «Echáte un poquito, Fran», espoleaba el adivino, pero esta vez Francisco insistió y tuvieron que contarle la pérdida. «Ves, te estaba diciendo que te acostaras para que no te llevaras otro disgusto», argumentaba el maestro. Sin embargo, la reacción del artista alicantino fue calmada, cosa que sus compañeros achacaron al accidente que había sufrido. «Seguro que piensa que está soñando todavía», bromeaban.

Por lo demás, Sofía sigue peleándose con todo el que se cruza en su camino, ya está más sola que la una en su isla; Raquel Mosquera se emocionó al recibir un mensaje sonoro de sus hijas, a Joao le pusieron al teléfono a su madre; María Jesús Ruiz habló con su novio, que le comunicó desde España que el veredicto del juicio que tenía pendiente con su ex pareja era bueno; y los concursantes más jóvenes ganaron a los veteranos en el juego de recompensa, y el público negó una cerilla a los perdedores con lo que siguen si poder comer caliente.