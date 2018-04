Francisco juega solo en 'Supervivientes' Telecinco. El cantante se sentía traicionado por su grupo y optó por aislarse, pero la organización del programa ha decidido atarlo a sus compañeros JOSEBA FIESTRAS Lunes, 30 abril 2018, 09:05

Después de los reproches que María Jesús Ruiz, Alberto Isla y Romina Malaspina le dedicaron el pasado jueves, Francisco ha decidido emanciparse del grupo. El cantante, que está más falto de afecto en la isla que una cabra en un circo, ha estallado y, lejos de abandonar, ha decidido hacer la guerra por su cuenta. Apartado y sonriente (porque a veces la felicidad está en la soledad), explicó su decisión a la audiencia: «Lo que yo escuché en la palapa me parecía increíble, no daba crédito. Me sentí traicionado por todo el equipo y lo lamenté muchísimo». Los argumentos afianzaban su posición, alejado del resto de concursantes «porque he perdido totalmente la confianza en ellos», asestó.

Sandra Barneda quiso conocer la opinión de sus compañeros y fue Romina la que cogió el timón. «Si es que no te escucha, no se si es por soberbia o por egocentrismo», envenenaba la argentina. Y María Jesús quiso apelar a la razón, «es que es muy incómodo decirle a un señor de esa edad que es un cochino», refiriéndose a una colitis que el protagonista de la noche había sufrido, malestar por el que, al parecer, ensuciaba el excusado más de lo debido. «He estado diez días descompuesto, si casi no llegaba a la letrina… Si eso no lo entienden», se disculpaba Francisco con cara de circunstancias, pero la Miss insistía: «Puedes ensuciar, pero luego hay que limpiar».

El caso es que una diarrea mal curada ha motivado que uno de los participantes más veteranos de esta edición haya optado por concursar a su bola. Eso sí, tiene un negociador. El artista alicantino, que ha perdido casi 18 kilos desde que entró en 'Supervivientes', pidió al Maestro Joao que fuera su interlocutor al sentirse «decepcionado» con su equipo «porque nadie me ha dicho las cosas a la cara», declaró. Y el vidente definió su estado ante las cámaras: «No, si ya me dicen que soy la 'marimiércoles', siempre en medio».

Unos tanto y otros, tan poco. María Jesús Ruiz ha pasado unos días chungos por lo contrario que Francisco. Si uno se desparramaba, la otra no podía expulsarlo. El debate del reality tuvo momentos de lo más escatológico. «Es que pierdo la salud por el ano», se lamentaba la modelo entre lágrimas, mientras trataba de explicar a sus amigos lo mucho que se esforzaba por desterrar lo suyo. «Me pongo a apretar como si fuera un parto, es que voy a explotar», explicitaba sollozando. Menos mal que Barneda calmó al personal anunciando que la concursante «ya ha podido liberarse».

Poco más dio de sí el programa. Para zanjar el tema de la convivencia de Francisco, a los guionistas no se les ocurrió otra cosa que atarlo a cada uno de sus compañeros. Hubo peleas dialécticas en plató entre Mayte Zaldívar y Saray Montoya, Alejandro Albalá siguió insistiendo en que ya nada le une a Sofía y el Maestro Joao sufrió una caída durante uno de sus rituales que le ha provocó una aparatosa herida en la pierna que tuvieron que coserle con cinco puntos internos y 13 externos. ¡Ah! y Raquel Mosquera vuelve al juego tras la bajada de tensión que sufrió.