Francisco se derrumba: «Mi hermano me da vergüenza ajena» El cantante se defendió de las muchas críticas que le han llovido mientras estaba en 'Supervivientes'. / E. C. El artista acudió a 'Sábado Deluxe' para defenderse de las muchas críticas que han vertido sobre él durante su estancia en 'Supervivientes' JOSEBA FIESTRAS Domingo, 17 junio 2018, 10:44

Templado, sonriente y contando hasta diez, así se presentó Francisco en 'Sábado Deluxe' para defenderse de las muchas críticas que le han llovido mientras estaba en 'Supervivientes'. De machista a descuidado, pasando por vituperios variados, algunos pronunciados por personas anónimas que ocultaban su rostro (hipotéticos vecinos del cantante) y otros, los más fuertes, dichos por su propio hermano. «Mi hermano Juan Ramón me da vergüenza ajena. Yo pensaba que había madurado», dijo al escucharle llamándole embustero y sacando la relucir la supuesta la mala relación que el artista tenía con su fallecida madre. El solista no ha pudo evitar llorar y derrumbarse ante Jorge Javier al contemplar las declaraciones de su pariente.

«Estoy contando hasta diez», aseguró el alicantino al ver una pieza en la que su hermano atacaba con saña a su mujer, Paca, que también se encontraba en plató, en este caso como colaboradora. «Me parece tan cobarde lo que has hecho, insultar a mi esposa aprovechando mi ausencia… Eso no te lo voy a permitir. Trabaja por ti de una vez y deja de ir a rebufo de tu hermano. Búscate la vida y deja de insultar», amenazó sin perder la compostura. Lo que sí hizo fue elogiar la labor de Paca durante su estancia en el reality, «la defensa acérrima que ha realizado casi le cuesta la salud», contó embelesado, asegurando que él había regresado de la isla «con la energía de un chaval de veinte años, en todos los sentidos, incluyendo el sexual».

Supuestos comentarios machistas

Sus deudas y sus supuestos comentarios machistas (que al final quedaron en banales insinuaciones sin aparente fundamento) fueron otros de los campos que tocó la entrevista, aunque las relaciones familiares del intérprete de 'Latino' centraron la charla. «No me hablo con ninguno de mis hermanos porque cuando murió mi madre, hace cinco años, dejó testamento y sus últimas voluntades, y dejó bien claro que lo poco que quedase era para mi hermano Antonio y para mí», aseguró. Al parecer la ley exige que todos los hermanos firmen para poder repartir el dinero («una cantidad irrisoria», según el cantante) y no quisieron estampar la rúbrica, lo que llevó a que los cuartos se quedaran congelados. «Y yo solo los quiero para que no le falten nunca flores en el cementerio a mi madre», informó Francisco.

En cuanto al por qué aceptó ir a 'Supervivientes' y si su única razón fueron los problemas económicos, el dos veces ganador del Festival de la OTI sostuvo que participó porque «se me muere la clientela y necesitaba dar a conocer a los jóvenes mi música», aunque también reveló que «además pagaban muy bien». El artista no ha parado desde que regresara de El Caribe, y hasta ha llegado a cantar la versión del himno de España que ha escrito el compositor Alejandro Abad, otro experto en realities que generó varias polémicas, en este caso en 'Gran Hermano VIP'.