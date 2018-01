Así fue el ‘flechazo’ de Carla Bruni y Sarkozy Antena 3 La cantante acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo disco y contó cómo se había enamorado del líder francés JOSEBA FIESTRAS Martes, 9 enero 2018, 09:34

Es una de las compositoras y cantantes más talentosas de Francia y acaba de sacar un nuevo disco, 'French touch', compuesto por versiones acústicas de algunas de las canciones más míticas de la música moderna . Bandas tan dispares como AC/DC, Abba, The Clash, Lou Reed o The Rolling Stones tienen presencia en este álbum, que la italiana presentó ayer en 'El Hormiguero'. Motos comenzó la charla regalando a la artista una guitarra hecha a mano y personalizada para ella y, tras confirmar que Mick Jagger ya ha tuiteado que le encanta cómo ha tratado Carla Bruni su canción, el presentador se metió en harina indagando en su faceta de esposa de Nicolas Sarkozy. «La gente va a ver a los conciertos a la cantante, no a la primera dama», argumentó la ex top model antes de desvelar que fue un amigo común el que un buen día le llamó por teléfono y le dijo a ver si quería conocer al lider galo. Ella respondió que sí, pero había que cuadrar agendas y para cuando se concertó la cena, el presidente ya se había divorciado. «Así que estábamos los dos solteros y todos los demás, con pareja», bromeó la cantante. Y de aquella primera velada ya se fue con él, «aunque no pasamos juntos toda la noche», matizó un poco sonrojada.

Bruni aseguró que conocía a Sarkozy de verle por televisión y no le atraía demasiado, «pero cuando le vi en persona me pareció increíblemente atractivo y me enamoré de golpe», admitió. Y es que, según la artista, «el flechazo existe». Tal fue la química entre la pareja que se casaron meses después. «Quería tranquilizar a los franceses, que no les pareciera una loca», argumentó sobre el por qué de la acelerada boda. Y sobre su paso por el Palacio del Elíseo contó que se amoldó fácilmente «porque estoy acostumbrada a cambiar de vida. He vivido en varios países e incluso una vez cambié de padre», explicó para sentenciar: «La inmovilidad es la muerte».

El mejor recuerdo que guarda Carla Bruni de su etapa como 'primera dama' es el de «poder ayudar a mucha gente y conocer a personas extraordinarias como Nelson Mandela», dijo. Y sobre su periodo como modelo afirmó seguir siendo muy amiga de Helena Christensen y Naomi Campbell, «y aunque a Claudia Schiffer no la veía hace años, se de su vida a través de Facebook». También quiso aprovechar para recordar la frase del diseñador Karl Lagerfeld «la moda no es amoral, si no para subir la moral».