«Barriobajera, mantenido». Cruce de insultos en 'Supervivientes' Alberto Isla y Saray Montoya durante su discusión. Saray Montoya y Alberto Isla chocan cuando iban a buscar leña y acaban enfrentándose a gritos ante sus compañeros JOSEBA FIESTRAS Viernes, 23 marzo 2018, 09:24

Poco dura la alegría en la casa del pobre. 'Supervivientes' no ha hecho más que empezar y los enfrentamientos dialécticos ya han llegado a grados muy altos en el equipo Salvaje. Saray Montoya se dirigía en busca de leña con varios integrantes de su grupo y Alberto Isla le aconsejó que fuera por otro lado, recomendación que no le sentó nada bien a la 'reina' de los 'Gipsy Kings'. Más mosqueada que Los Beatles cuando les dijeron que a John Lennon le gustaba el Fary, comenzó a protestar en tono bastante elevado, cosa que molestó al marido de Isa Pantoja. «Te hartas de gritar y aquí la gente habla normal», le espetó el muchacho, y la chispa prendió desatando un incendio que ríete tú del coloso en llamas.

«Tú estás tontito de la cabeza y no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer», reprochó la diseñadora gitana al joven, que la llamó «barriobajera» harto del vocerío. «Eso lo serás tú, y un mantenido, que te mantiene tu mujer y estás aquí gracias a ella. Vergüenza te tenía que dar», atacó Saray sin contemplaciones. Y una vez abierta la herida, metió aún más el dedo en la llaga: «Menudo braguetazo que ha pegado. Así que la suegra no lo quiere ni confitado en oro», reflexionó la madrileña criada en Sevilla para disgusto de propios y extraños.

Ya en la palapa, Jorge Javier quiso indagar en la tremenda bronca y saber si la flamenca se arrepentía de algo, pero que si quieres arroz Catalina, «no me arrepiento de nada, él me dijo la verdad y yo se la dije a él», zanjó la concursante, no sin antes informar de que ella lee muchas revistas y sabe bien de qué palo cojea su contrincante. «Las faltas de respeto están de más y aquel fue un enfrentamiento tonto y buscado», denunció Alberto, acusando a la joven de que esta semana ya ha intentado pelearse con varios de sus compañeros. Y la 'guerrera' tiró de refrán: «A palabras necias, oídos sordos».

La disputa llevó a que la nominada fuera cuestionada en su equipo, pero poco duró la amenaza porque el público decidió salvarla, para disguto de todos, incluída ella misma, que amenazó con abandonar el reality. Fue su familia desde España la que medió y sus palabras la animaron a continuar, de momento. La que tuvo que abandonar a los suyos fue Melissa Vargas, expulsada por la audiencia. No obstante, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no vuelve a casa aún, ya que le toca vivir sola en la playa en una instalación alta de madera. Y en este caso el rebote surgió en Madrid, y fue la madre de la chica la protagonista: «No entiendo cómo no pude hablar con mi hija la semana pasada cuando estaba mal y hoy a Saray la pasáis con su hija porque quiere abandonar, no lo veo justo», protestó. Y acabó pateando literalmente el plató. Todo muy fino y elegante, oiga.