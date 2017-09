La mayor exposición de 'Juego de Tronos' se estrena en Barcelona La muestra incluirá trajes y accesorios auténticos del rodaje. Además, recreará salas especiales que transportarán a los visitantes a Invernalia u otros escenarios de la serie BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 14 septiembre 2017, 20:06

Los fans españoles de la serie 'Juego de Tronos' están de fiesta. Y no es para menos. El 28 de octubre arranca la gira mundial de la mayor exposición de la serie conocida hasta la fecha y lo hará en Barcelona en el Museu Marítim. 'Game Of Thrones: The Touring Exhibition' estará en la ciudad condal hasta el 7 de enero de 2018 y las entradas ya están a la venta.

La exposición se trata de una experiencia interactiva de más de 1.000 metros cuadrados y en la muestra se incluirán trajes y accesorios auténticos del rodaje. Además, se recrearán salas especiales que transportarán a los visitantes desde la ciudad de libertos Meereen, con los cuarteles de Daenerys Targaryen y sus guerreros Inmaculados, hasta el helado Muro de la Guardia de la Noche, pasando por el Camino Real o la fortaleza roja de Desembarco del Rey, en el que tomará especial protagonismo la sala del Trono de Hierro... Y hasta aquí se puede leer.

Información de la exposición Dónde Museu Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes s/n, Horario de apertura Martes a jueves: de 10.00 a 20.00 h. Viernes y sábado: de 10.00 a 21.00 h. Domingo: de 10.00 a 20.00 h. Cuándo Del 28 de octubre de 2017 al 7 de enero de 2018. Entrada Adulto Sábado, domingos y festivos: 18,50€. Martes a viernes: 15,50€. Entrada niño (3 a 14 años) Viernes a domingo y festivos: 12€. Martes a viernes: 10€. Dónde comprar las entradas gameofthronesexhibition.es

Una cita que los fans de la serie no se pueden perder, una oportunidad que concederá a los seguidores de la serie la oportunidad de pasear por Poniente y las tierras de Más Allá del Muro, además de ver en primera persona decorados, vestuario y objetos originales de la serie de televisión.

La exposición está envuelta en espacios interactivos y contenidos multimedia que permitirán a los visitantes sentir que forman parte de los Siete Reinos y que les hará disfrutar de una experiencia única. En los próximos meses se ofrecerá más información sobre las siguientes sedes de la gira en su página web, donde ya se pueden comprar las entradas.

«Desde las escaleras de Rocadragón a la Fosa de Daznak, las tierras y la gente de España han acogido algunos de los escenarios más emblemáticos de 'Juego de Tronos'», ha afirmado Jeff Peters, vicepresidente de licencias y distribución de HBO. «Además, nuestra primera localización para esta exposición también se encuentra en un país en el que recientemente hemos lanzado un nuevo servicio de streaming, HBO España. Estamos seguros de que nuestros fans de Barcelona, de toda España y del resto de Europa van a disfrutar de esta oportunidad de sumergirse en el mundo de 'Canción de Hielo y Fuego'».