«Eurovisión es una meta y un final» Amaia y Alfred, durante la conversación con este periódico. / M. A. ALFONSO Amaia y Alfred, listos para la gran cita de mañana y tranquilos: «Siempre va a haber gente que te critique» MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 11 mayo 2018, 01:26

Cuando Amaia Romero (Pamplona, 1999) y Alfred García (El Prat de Llobregat, Barcelona, 1997) se suban mañana al escenario del Altice Arena de Lisboa, dispondrán de sólo tres minutos para defender 'Tu canción', el tema con el que representan a España en el Festival de Eurovisión. En ese corto tiempo deberán demostrar todo el trabajo realizado en los últimos meses y en el que se han centrado desde que salieron de la Academia de 'Operación Triunfo'. Ayer ambos se citaron con este periódico en un hotel a escasos metros del recinto que acoge estos días el certamen y dejaron claro que no están nerviosos; solo deseosos de salir a escena.

«Esto es más fácil de lo que parece. El festival es más un espectáculo en sí, de poner a prueba cuánto más puedes demostrar a nivel artístico. Nosotros solo venimos a cantar una cancioncilla», explica Alfred. «Más que nervios, tenemos energía, impaciencia por salir al escenario. También incertidumbre por conocer el resultado», añade Amaia, mientras su pareja asiente y le mira con ternura.

Este año parece haber un debate eurovisivo de gran calado entre dos bandos. Por un lado, el que lidera Salvador Sobral, ganador de la pasada edición, en Kiev, con la balada 'Amar pelos dois'. El intérprete portugués abandera una música «sin fuegos artificiales» y ha llegado a calificar de «horrible» la propuesta de Israel, una de las favoritas para ganar. Enfrente, los que defienden que, precisamente, el festival es puro espectáculo.

«Estamos más en el lado de Salvador, de transmitir un mensaje en nuestro tema, como Irlanda o Portugal, que traen cosas más tranquilas. Pero Eurovisión se llama festival de la canción; igual tendría que cambiar la descripción por festival del espectáculo. Y no lo critico, está muy bien que haya festivales que muestren todo eso. Ahora el debate es una cosa o la otra, pero no hace falta estar en ningún bando. Pueden convivir cosas diferentes, desde estar tú solo con una guitarra hasta salir con un arnés, focos gigantes y fuego», argumenta Alfred, que se ha declarado en varias ocasiones «fan absoluto» de Sobral: «Es genial, se le han echado encima, como tiene que ser, es así de subversivo, me encanta».

Críticas a la puesta en escena

En cuanto a su puesta en escena, Tinet Rubira, productor de Gestmusic ('Operación Triunfo'), que ha tomado las riendas de la delegación de TVE, se ha ganado estos días innumerables críticas por la sobriedad de la iluminación y la coreografía. Tantas, que ha llegado a admitir su deseo de que «termine todo este sufrimiento». Pero los protagonistas principales de la representación española lo ven de otra manera. «A nuestra canción no le van cosas innecesarias, fuegos artificiales... Pide justo lo que mostramos y nosotros estamos cómodos con eso. Nos gusta», le defiende Amaia.

Alfred va todavía más allá en su discurso en favor del trabajo de Rubira: «Hay mucho sabelotodo, gente que se piensa que solo por tener una cuenta en Twitter puede criticar a alguien que lleva tantos años acreditando su valía profesional como él. La gente tiene la libertad de decir lo que quiera, pero sin insultar». Y para rematar, ambos aseguran que «mañana no habrá sorpresas» sobre el escenario.

Ellos no lo reconocen, pero se les nota que tienen ganas de que llegue el domingo por la mañana. De que todo pase. Estos últimos tres meses han centrado su carrera en la cita de Lisboa y las giras previas de 'Operación Triunfo', y ahora están deseando dedicarse por entero a sus discos. «Eurovisión es una meta y un final; cada vez estás más motivado para que se vea nuestro trabajo. Pero se hace duro, eh. Desde que salimos de la Academia hemos tenido que compaginar toda la preparación del festival con nuestros futuros discos y promociones… Además de la sucesión de conciertos de 'OT'. Ha sido todo de golpe y supongo que tendrá su recompensa», confiesa Amaia.

Todo por una canción

De momento, las casas de apuestas sitúan a la pareja española en el puesto número 14 y siguen dando como favoritas a Netta, la representante israelí, y Eleni Foureira, la diva chipriota que ha dado la sorpresa en la primera semifinal con su tema 'Fuego', de ritmo latino. «Mikolas (el representante checo) tiene un temazo que flipas: comercial, que recuerda a Jason Deluro y que ha gustado mucho», responde Alfred cuando le preguntamos por su rival preferido.

Por su parte, Amaia se decanta por el dúo francés Madamme Monsieur y su 'Mercy', que habla de la historia real de Misericordia, un bebé nacido en un barco de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo en 2017. «Son de nuestros favoritos. Portugal también, nos sorprendió cuando les vimos actuar antes que nosotros. En directo ganan un montón».

- ¿Y vosotros?

- Nosotros vamos a hacer buena actuación, eso seguro. Aunque espero no caerme. ¿Te imaginas? (risas). Hagas lo que hagas, siempre va a haber gente que te critique.