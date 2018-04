España contra David Simon

David Simon, el guionista estrella de la televisión estadounidense, el reportero que vio de todo en los bajos fondos de Baltimore, el hombre que hizo historia con 'The Wire', ha comprobado cómo nos las gastamos en España con el tema de la Guerra Civil. Todo empezó con el anuncio en 'Variety' del nuevo proyecto de Simon, una serie sobre la contienda española. 'A Dry Run' contará la historia de la Brigada Lincoln, formada por voluntarios que vinieron a defender la República. En el guion participa nada menos que Dennis Lehane, el escritor de 'Mystic River'. «Tratará de la lucha de los españoles contra el fascismo y del mal uso del capitalismo como baluarte del totalitarismo», promete Simon. Todo perfecto. Hasta llegar al dato que soliviantó a la rama furibunda de Twitter. El productor: Jaume Roures, factótum de Mediapro y destacado simpatizante del 'procés'.

«¿Sabe usted que Roures y Mediapro están intentando empezar otra Guerra Civil en España?», le preguntaba en inglés al guionista una tuitera española. «Si piensas que quien financia mis relatos es importante, por favor dile a algunos nacionalistas españoles que me den dinero. Su influencia política en mi narración será igual de relevante. O no lo será», contestaba rápido como el rayo el creador de 'Treme'. Cuando otro amable internauta le reprochó que «nacionalista» no equivalía a «nacional» durante la Guerra Civil, el guionista televisivo más influyente de todos los tiempos respondió: «Escribo desde los Estados Unidos de Donald Trump y uso la expresión para diferenciar a los ciudadanos españoles de los nacionalistas que apoyan al actual gobierno. Para este proyecto no puedo contar con su dinero».

Claro que lo mejor vino cuando aparecieron los primeros insultos, que tachaban a Simon de «gilipollas». Y ahí el autor de 'The Wire' se vino arriba con una catarata de epítetos marca de la casa: «Gilipollas es rutinario, vacío, 'passé'. No le dice nada a un oído estadounidense. Si un lameescrotos, huelecacas y bocamierda como tú pudiera expandir su juego hasta las fronteras de EE UU estaría impresionado. Pero no, no hay nada que esperar, así que te bloqueo».