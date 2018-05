Las apuestas relegan a Amaia y Alfred al puesto 20 tras conocerse que cantarán los segundos La puesta en escena apostará por la química de la pareja como la baza para cosechar un buen resultado. Es una posición considerada maldita: en los 63 años de historia de Eurovisión, ningún participante que ha cantado en este lugar ha ganado MARÍA JOSÉ TOMÉ Viernes, 11 mayo 2018, 15:59

Todo apunta a que este año, tampoco. A pesar de la fiebre desatada en España con el fenómeno OT, de las masas de enfervorizados fan que les siguen de forma incondicional, el cuento de amor que Alfred y Amaia pondrán en escena sobre el escenario del Altice Arena de Lisboa no será suficiente para traer a casa el micrófono de cristal que les acreditaría como ganadores de Eurovisión. Y lo que es peor, sus expectativas de lograr un buen puesto en la final se han desplomado tras anunciarse que cantarán en la segunda posición: las casas de apuestas les sitúan ya en el puesto 20 del ranking, a solo 6 del 'farolillo rojo'.

En la intrahistoria del festival, el segundo puesto de participación está maldito: ningún participante que ha cantado en ese lugar ha conseguido ganar en los 62 años de existencia de Eurovisión. Tradicionalmente, salvo contadas excepciones, los ganadores han intervenido en la segunda parte del concurso. Una circunstancia de la que ya Amaia era consciente cuando, hace unos días, sacó la papeleta que asignaba a la pareja la primera mitad de la tabla. «Jo, qué mierda», soltó.

Por si fuera poca mala suerte, Chipre e Israel, los favoritos indiscutibles, actuarán en los últimos puestos de una lista que abrirá Ucrania y cerrará ltalia.

En el furgón de cola

Mientras los participantes encaran hoy los ensayos definitivos, las casas de apuestas sitúan a España en el furgón de cola. Según el comparador Oddschecker, Alfrey y Amaia se han desplomado desde la segunda posición en la que llegaron a posicionarse hace unas semanas al puesto 20. A 6 puestos del último lugar que ya el año pasado ocupó Manel Navarro con lo que, en el peor de los casos, España mejoraría resultado (tampoco era difícil). La web Sportium es un poco más optimista y les coloca en el puesto 17, también por debajo de la mitad de la tabla.

«Tras un comienzo espectacular, 'Tu canción' se ha ido desinflando en las apuestas hasta caer, una vez finalizadas las dos semifinales, nada menos que al puesto 20, con unas cuotas que oscilan entre 126 y 67 euros, dependiendo de las casas», apuntan desde Oddschecker. Esa es la cantidad que se embolsaría un apostador por cada euro jugado, en el hipotético caso de que diesen la campanada y se alzasen con el triunfo.

Una de cada cuatro apuestas que se han realizado hasta este momento han sido para apoyar a Chipre como ganadora del festival. La segunda semifinal también ha perjudicado a Noruega. Alexander Rybak y su 'That's How You Write a Song', que llegó a ocupar la segunda posición en la lista de favoritos han bajado en solo 24 horas hasta el puesto 8.

La baza de España

Más de 200 millones de espectadores de todo el mundo seguirán este sábado la final, que podrá verse a partir de las 21.00 horas en La 1. Julia Varela y Tony Aguilar serán los comentaristas del festival, que este año contará con una triste ausencia: la del presentador José María Íñigo, que falleció el pasado sábado. Ya había anunciado que no participaría en esta edición, consciente de su delicado estado de salud. La modelo y presentadora Nieves Álvarez repetirá como portavoz del jurado español, integrado por los triunfitos Roi y Miriam, el locutor Rafa Cano, la compositora Brisa Fenoy (autora de 'Lo Malo', la alternativa que defendieron Aitana y Ana Guerra para Eurovisión) y la cantante Conchita.

A la vista de la frialdad con la que el público y la prensa especializada ha recibido 'Tu canción', la delegación española ha decidido jugársela a una carta: la del magnetismo que desprenden Alfred y Amaia sobre el escenario. Tras varios cambios en los sucesivos ensayos, la puesta en escena de la candidatura española hará hincapié en la pareja de protagoniyas, «buscando que el espectador se concentre en ellos». Según ha explicado RTVE, la iluminación y el diseño de realización «están pensados para captar la intimidad que crean cuando interpretan la balada».