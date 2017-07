Elena Sánchez: «Jamás se me ocurriría correr un encierro» «Esta es la semana del año en la que más disfruto trabajando», dice la presentadora. / TVE ElLa periodista acompaña por quinto año consecutivo a Javier Solano al frente de la retransmisión de los encierros de San Fermín en TVE. «He vivido la tauromaquia desde niña», dice MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Viernes, 7 julio 2017, 23:55

De niña, su madre le despertaba cada día para ver a los mozos correr delante de los toros en San Fermín. Una costumbre que caló tanto en ella que, años después, se ha convertido en uno de los referentes de la retransmisión de la fiesta pamplonica en TVE. Elena S. Sánchez (Ávila, 1979) vuelve a comentar por quinto año consecutivo las vicisitudes de los encierros junto a Javier Solano. Lo harán hasta el 14 de julio (todas las mañanas, a partir de las 07.15 horas), cuando se entone el ‘Pobre de mí’ y todo termine hasta el año que viene.

- Estas fechas son especiales para usted.

- Es el quinto año como copresentadora junto a Javier Solano, pero mis primeros Sanfermines en TVE se remontan a 2001. Esta es la semana del año en la que más disfruto trabajando. Lo que se vive en Pamplona del 6 al 14 de julio es algo indescriptible, excitante, único. Por supuesto, el encierro es el centro de todo, pero hay mucho más: el cariño y la generosidad de la gente navarra, la alegría que se vive en las calles... Me costaría mucho renunciar a todo eso.

- Dentro de poco Javier Solano le va a nombrar su sucesora...

- Para nada... A Javier le quedan muchos Sanfermines. Él es un pilar fundamental en las retransmisiones de TVE; no en vano, se le conoce como ‘la voz del encierro’. Nadie ha contado nunca la carrera como lo hace él. Yo prefiero ser su compañera. Lo de sucesora, creo que me viene grande.

- ¿No se ha animado a correrlos ningún año?

- Jamás se me ocurriría correr un encierro. Tengo muchísimo respeto al toro bravo. No tengo ni el ánimo, ni el valor, ni la preparación física para vivir una experiencia así. Por eso valoro tanto a quienes corren delante cada mañana. Y, naturalmente, a quienes se quedan quietos por la tarde en la plaza.

- ¿Ser taurino hoy en día es ir contracorriente?

- Yo he vivido la tauromaquia como parte de nuestra cultura desde muy niña. No trato de ir contracorriente, ni de convencer a nadie. Respeto a quienes no les gusta el espectáculo, incluso a quienes están en contra. Sólo espero que ellos sepan respetarme de igual manera a mí.

- ¿Se logra evitar que personas en malas condiciones corran?

- Todas las medidas de seguridad son pocas para un espectáculo tan peligroso y masificado. Uno de los grandes éxitos del encierro de Pamplona es su organización. Es increíble cómo, en ocho carreras con cientos de personas, se produzcan tan pocos percances de gravedad.

- Habrá también una especial atención a los casos de agresiones sexuales.

- Me parecen medidas vitales. En cada retransmisión, ponemos especial atención en recordar a la gente que ‘No es No’ y que, por mucho alcohol que se lleve en la sangre, en Sanfermines no todo vale. Estas fiestas han sido siempre un ejemplo de convivencia y no podemos permitir que energúmenos como los del año pasado anden sueltos por ahí.

Pegada al cine

- Sigue al frente de ‘Historia de nuestro cine’, y lleva un ritmo de ver diez películas semanales.

- Estoy feliz, pero agotada. En los más de dos años que llevamos de programa, ya he visto más de 600 películas españolas de todos los tiempos. Pero no de un modo relajado; las veo tomando apuntes (risas). Es un aprendizaje fascinante, pero también una dedicación total.

- ’Corazón’ acaba de cumplir 20 años. Usted forma parte de su historia.

- Guardo muy buenos recuerdos y amistades de las dos temporadas que presenté ‘Corazón’. Anne y todos los compañeros hacen un gran trabajo desde el respeto, el buen gusto y la profesionalidad. La audiencia y esos 20 años lo dicen todo.

- ¿Y después de cantar el ‘Pobre de mí’, tocan vacaciones?

- Seguiré trabajando hasta el próximo día 3, porque tengo que dejar grabadas las presentaciones de agosto tanto de ‘Días de Cine’ como de ‘Historia de Nuestro Cine’. Después descansaré durante todo el mes y me iré a un destino especial: muy, muy lejos (risas).

- ¿Nos recomienda alguna película con la temática ‘verano’?

- Sin duda, ‘Verano 1993’, el debut en la dirección de la catalana Carla Simón. Una de las joyas de este año del cine español. Sonará fuerte en los Goya, ya lo verás...