Eider, la sorprendente ganadora de 'El Conquistador del Caribe' 2018 Eider Alonso, recibe el premio como ganadora de El Conquistador del Caribe 2018. / EITB La concursante de Astigarraga venció en la final del concurso de ETB en una prueba peligrosa y emocionante en la que nada se decidió hasta el último minuto JOSEBA FIESTRAS Martes, 29 mayo 2018, 08:19

La consideraban débil y demostró ser todo lo contrario. Eider Alonso se alzó con la preciada ikurriña tras superar una de las pruebas más duras de 'El Conquistador del fin del mundo'. «¡Aúpa Astigarraga!», exclamó la joven al lograr la meta, seguida de cerca por Gotzon y Aiora, que se quedaron a las puertas del triunfo. «Se lo dedico a todas las mujeres para que sepan que con constancia y esfuerzo todo se puede lograr», ofrendó después de hollar la cima de la cascada de Quebrada Valencia, en Colombia, un escenario majestuoso que se convirtió en torturador para los cinco aspirantes al pódium.

Julian Iantzi ya avisaba a la audiencia de que estaba ante la final «más peligrosa de todas», y no mintió porque hubo gritos de desesperación, heridas sangrantes y magulladuras de todo tipo. Todo comenzaba en una poza en cuyo fondo se ocultaban los banderines que cada concursante debía encontrar para comenzar el difícil recorrido.

Había que bucear, escalar, saltar, sortear rocas y nadar contracorriente, y todo antes de llegar a un árbol gigante que tenían que subir a pulso, justo antes de enfilar la tirolina ascendente de 250 metros que daba a la mítica bandera.

Contra todo pronóstico, desde el comienzo fueron las chicas las que llevaron la delantera. Zuriñe fue la primera en hallar su pista y comenzó la escalada, seguida de Eider y Aiora. Seleta no tardó en seguirles, mientras Gotzon no encontraba su pañoleta y la impotencia provocó que el donostiarra, al ver el adelanto de Zuriñe, gritara: «¿Ya está subiendo? ¡Qué zorra!». «No me sorprende viniendo de quién viene», contestó la triatleta desde el plató.

Las sorpresas no cesaron durante toda la gala. Seleta perdió su primer banderín a las primeras de cambio, lo que le retrasó considerablemente. Impotente y enojado, no reaccionó hasta que vio llegar a Gotzon, que por fin había conseguido el suyo. El trío femenino hizo piña para luchar contracorriente y superar las bizarras aguas hasta llegar a la segunda meta. Allí, Aiora sufrió un gran susto al enredarse su pierna con la cuerda que sujetaba una boya y estar a punto de ahogarse. Los servicios médicos estaban al quite, pero al final supo salir ella sola del entuerto.

Los hombres seguían detrás, y fue Seleta el que dio el primer golpe de efecto al obtener la segunda señal y adelantar a las chicas, tras sufrir Zuriñe un fuerte golpe en la ceja que le dejó sangrando. Mientras, Gotzon no podía sumergirse para conseguir su banderín, lo que provocó que prácticamente tirara la toalla viendo la tremenda ventaja que le llevaban todos. Solo al percatarse de que, una vez en el colosal árbol, ninguno lograba subirlo, regresó la fe y alcanzó su bandera.

A partir de ese momento recargó las pilas y recuperó el terreno hasta alcanzar a sus contrarios. Lo malo es que solo había cuatro cuerdas y estaban ocupadas. Fue Zuriñe la que le cedió la suya en un gesto muy deportivo que, según la de Barakaldo, «aún no me ha agradecido». Seleta y la propia Zuriñe se rindieron en ese punto, mientras Aiora y Eider se apoyaban la una en la otra para llegar arriba. Gotzon, demostrando una gran fortaleza, logró trepar hasta la última rama, pero sus compañeras le llevaban bastante ventaja en la tirolina. El joven trató de alcanzarlas y consiguió llegar hasta Aiora, pero Eider sacó sus garras y realizó un recorrido impecable que la coronó como la tercera mujer ganadora del reality. Su gesta le valió la ikurriña de campeona, 20.000 euros y una mini camiseta de su equipo, los Wüi, que será para su futuro hijo, ya que la muchacha desveló en plató que estaba embarazada.