«Los dragones de 'Juego de Tronos' son de Madrid»

En su despacho no hay un Trono de Hierro. Aunque no sería extraño. Su ascendencia alemana y el pelo rubio le dan cierto aire a miembro de la familia Lannister, que ya sabemos que siempre pagan sus deudas. Y en esto del dinero, Peter Welter Soler es el personaje central de 'Juego de Tronos' en España, cuya séptima temporada se ha estrenado la madrugada del lunes (Movistar y HBO). Los famosos dragones llegaron a nuestro país gracias a este productor, que desde su oficina malagueña de Fresco Film convenció a a los creadores de la serie de que aquí podían encontrar ese Poniente que andaban buscando. Y no solo eso, también ha conseguido que Khaleesi y cía no se vayan, haciendo entender al Gobierno español que, como en el resto de Europa, tenían que aprobar beneficios fiscales para que grandes producciones como ésta vieran rentable rodar en nuestro país. Hace unos meses, esta ley de incentivos cambió supuestamente a mejor, aunque Peter Welter lo niega y explica con números que España solo puede aspirar a películas de 15 millones, pero nunca a grandes producciones de Hollywood de 100 millones o más.

– ¿El rodaje ha sido especialmente duro este año?

–El invierno ya está aquí, como dice la promoción, y lo hemos sufrido en el rodaje. Estuvimos bajo cero, con viento y lluvia. Incluso perdimos un día de filmación por el tiempo.

– ¿Y como se controlan los dragones?

– El gran problema fue encontrarles alojamiento, ja, ja. El departamento de efectos visuales lo planifica y las instrucciones son milimétricas para que en la edición posterior no tengan problemas al añadirlos. Por cierto, los dragones salen de una empresa de efectos visuales de Madrid, El Ranchito.

– El rodaje de la primera temporada en España marcó un antes y un después. ¿Qué hay de cierto en que la legislación de incentivos fiscales se hizo por 'Juego de Tronos'?

– Muchas voces en la industria pedían que hacía falta porque ninguna producción va a rodar a un país que carezca de incentivos. 'Juego de Tronos' fue el impulsor final para que se aprobara la ley y nosotros fuimos los primeros en sentarnos con Hacienda a explicarles cómo funcionaba un rodaje.

– Ahora se ha mejorado la ley al pasar del 15 al 20% de incentivos.

– Se agradece, pero hemos ido para atrás. Ha subido al 20%, pero el tope de lo que te devuelven no ha sido proporcional ya que solo ha pasado de 2,5 a 3 millones. Esto nos hace competitivos para producciones de tele de alta calidad, como 'Juego de Tronos' o 'Black Mirror' –con presupuesto que no pasen de 15 millones–, pero una superproducción de Hollywood, que supera los cien millones, nunca va a caer en España porque solo devuelven 3 millones –le corresponderían 20–. En Inglaterra no hay tope y Hungría no para de rodar porque te devuelven hasta 20 millones.

– Parece que la falta de apoyo del Gobierno al cine español se extiende a los rodajes extranjeros. ¿Por qué?

– No lo entiendo. Siempre explico que nosotros no recibimos una subvención como el cine español, sino que atraemos inversión de fuera y, por cada euro que gastamos, recibimos de vuelta 20 céntimos, pero el gobierno ingresa 50 céntimos entre impuestos y seguros sociales. Pero no lo quieren ver. Esta ley nos perjudica mucho, porque el Estado español nos utiliza para atraer la inversión de fuera y el productor extranjero nos utiliza para cobrar ese dinero de vuelta. Pero la inseguridad jurídica es para nosotros porque Hacienda tiene cuatro años para inspeccionar las cuentas y, si no está de acuerdo con la liquidación, me puede pedir parte del dinero, además de la multa y los intereses. Y para entonces, el cliente extranjero, que es el destinatario último de la devolución, ya se ha ido.

– ¿Le ha pasado alguna vez?

– Con la serie 'Emerald City' tuvimos una inspección, pero no tuvimos ningún problema.

«Haciendo los deberes»

– El primer rodaje de 'Juego de Tronos' en España vivió una locura con los casting. ¿Se ha calmado ya?

– Cuando acogimos la quinta temporada fue la primera vez en nuestro país y las expectativas fueron tremendas. El interés no descendió los siguientes dos años, pero sí la euforia. Y nosotros también supimos aprender y reaccionar. Hubo que crear una hoja de ruta para comunicar los casting y trabajar solo con la gente del lugar. Aprendimos a prescindir de intermediarios y extremar la seguridad. Ahora me río, pero un panadero se nos coló en el rodaje y se paseó por el set como si fuera su casa.

– Además, 'Juego de Tronos' debe ser como el Real Madrid, que cuando quiere fichar suben el precio del jugador. ¿Le ha pasado?

– Algunos, al escuchar 'Juego de Tronos', sobre todo en el norte de España, nos pedían cifras increíbles, como 30.000 euros por cortar el acceso de su terreno. Y le dimos 0,0, como la cerveza. Pero fueron casos aislados.

– Ya se ha publicado que se rodará en España la octava y última temporada. ¿Es así?

– No hay nada confirmado. Nosotros estamos haciendo los deberes para pillar algo de la última temporada. No te niego que hay contactos, pero están en el aire ya que también puja Croacia por el rodaje.

– Pero ya han visitado nuevas localizaciones en España...

– Sí. Hemos estado en algunos sitios, como Sevilla o Valladolid, para ofrecer escenarios a HBO para la nueva temporada, pero no están confirmados ni mucho menos.