¿Cuánto deberá pagar Adrián por abandonar 'Supervivientes'? Adrián Rodriguez en 'Supervivientes' 2018. / Telecinco El actor, que dejó el programa de Telecinco por sus problemas de ansiedad, se enfrenta a una cuantiosa multa ELCORREO.COM Jueves, 5 abril 2018, 11:34

La ansiedad y el hambre pudieron con Adrián Rodríguez y finalmente el actor decidió abandonar 'Supervivientes' 2018 el pasado domingo. Pero esta decisión le va a salir cara. Ya le advertía desde el plató de Telecinco su amigo Abraham García de que se acordase de sus «problemas económicos» antes de renunciar. Sin embargo, el concursante decidió dejar el reality y ahora deberá enfrentarse a la multa que el programa impone a los que se van antes de tiempo.

Según adelanta Vanitatis, citando a fuentes de la productora del programa, la sanción que deberá pagar Adrián ascendería hasta los 30.000 euros. Además, el actor no percibirá el caché de 7.000 euros semanales que habría acumulado durante las tres semanas que ha estado en Honduras. Para poder cobrar ese sueldo deben permanecer al menos tres semanas en la isla y Adrián no lo ha cumplido. Por lo tanto, no habría ganado nada tras su paso por 'Supervivientes', al contrario, deberá ingresar dinero.

Adrián contó que antes de entrar en el programa ya estaba siendo tratado de sus problemas de ansiedad con psicólogos y justificó su marcha al verse superado y ser incapaz de sobrellevar la falta de comida que incluso le impedía poder dormir. Tras su abandono, la web de Telecinco publicó un vídeo en el que aparecía el actor dando explicaciones. «Queridos amigos, querida familia, el reto de 'Supervivientes' me ha superado», sentía el barcelonés. «Los que me conocéis de verdad sabéis que soy una persona que estoy constantemente pensando en comida. Creo que la salud es lo primero y mi mente ya me estaba jugando malas pasadas pese a que solo llevaba tres semanas», confesó.

Quizás la cuantiosa multa a pagar por abandonar fue uno de los motivos por los que Saray Montoya rectificó y decidió finalmente regresar al concurso tras anunciar que también se iba de la isla.