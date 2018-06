Daniel Sánchez Arévalo: «Me gusta ir corriendo a todas partes, como Speedy Gonzales» El director Daniel Sánchez Arévalo. / R. C. Dice que se parece a Ross, de 'Friends'. 'Sensación de vivir' le ayudó a olvidar una ruptura amorosa. Sigue usando la frase «para dentro Romerales», de los tiempos en que era guionista de 'Farmacia de guardia' MIKEL LABASTIDA Domingo, 10 junio 2018, 00:44

Debutó como director de cine con 'Azul oscuro casi negro' y desde entonces no ha parado ('Gordos', 'Primos', 'La gran familia española'). Previamente había sido guionista de series como 'Farmacia de guardia', 'Ellas son así' u 'Hospital Central'. Acaba de firmar la webserie 'Hora de reconocer', para Amstel, que protagoniza Javier Gutiérrez. Pasa por esta sala para someterse a un interrogatorio en el que descubriremos sus gustos y sus fobias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable.

- Está bien, hablemos de sus 'crímenes'. ¿Cuál es el último atracón que se ha dado?

- No soy de atracones. Me gusta verlas poco a poco.

- Usted estuvo detrás de los guiones de 'Farmacia de guardia'. Confiésenos a quién y cómo se le ocurrió lo de «para dentro Romerales».

- Cuando llegué ya estaba acuñada la frase. Lo supe en su momento, pero ya no recuerdo. El caso es que yo aún sigo usándola.

- Claro, y yo. ¿Qué aprendió en aquella rebotica?

- El oficio. Le debo todo a mi querido Antonio Mercero, en paz descanse.

- También escribió para 'Hospital Central'. ¿Está especialmente orgulloso de algún personaje que idease allí?

- Del doctor Javier Sotomayor, interpretado por Antonio Zabálburu. Lo querían eliminar. No les funcionaba. Me encargué de escribir el capítulo de su despedida. Me empeñé en darle un final tan potente e impactante que cogió un peso que no tenía hasta entonces.

- ¿Y qué personaje de alguna producción americana le hubiese gustado crear?

- El doctor Fleischman de 'Doctor en Alaska'.

- Hoy en día se estrenan cientos de series al año. ¿Qué creen que aportan a la sociedad actual?

- Lo que uno necesite. Son tan variadas que hay para todos los gustos y necesidades.

- ¿Hay algún título de los considerados imprescindibles que usted crea sobrevalorado?

- No considero sobrevalorada ninguna serie. Valoro el esfuerzo, trabajo y dedicación de cualquier expresión artística.

- Entonces démosle la vuelta a la pregunta. ¿Alguno que crea que no se ha reivindicado lo suficiente?

- Todo lo bueno se acaba reivindicando por sí mismo. Es cuestión de tiempo.

- Ese es un pensamiento muy positivo. Acaba de dirigir la webserie 'Hora de reconocer', que anima a distinguir lo bueno, así que hagamos ese ejercicio. ¿Qué hay de bueno en estas tres series: 'Perdidos', 'Juego de Tronos' y 'Ana y los 7'?

- Que al público les encantan, y eso es sagrado.

Angustias de adolescente

- ¿Alguna vez una serie le quitó las penas?

- 'Sensación de vivir'. Yo era un adolescente angustiado que no salía de casa los fines de semana, al que encima le acababa de dejar la novia. Y las desventuras de estos chicos pijos californianos me acompañaron en aquellos momentos quebradizos.

- ¡Qué época aquella! También pululaba por las pantallas David Hasselhoff. ¿Qué le debemos toda una generación a este actor?

- A mí el único Hasselhoff que me impactó fue el de aquel vídeo que le grabó su hija borracho, comiéndose una hamburguesa.

- ¿Se ha sentido alguna vez identificado con un personaje de dibujos animados?

- Con Speedy Gonzales. Me gusta ir corriendo a todas partes.

- ¿A qué integrante de la pandilla de 'Friends' se parece más?

- A Ross.

- ¿Y cuál es su malo favorito de todos los tiempos?

- Walter White, de 'Breaking Bad'. Porque no es malo, es malo y bueno. Y eso lo hace complejo e interesante.

- ¿Qué serie le regalaría al rey Felipe VI?

- 'Fariña', porque ha subido al 'top' de mis series españolas favoritas.

- Muy bien ahí, defendiendo el producto nacional. ¿Existe rivalidad entre las series y el cine?

- Ya no la hay. Son dos formatos que coexisten y se alimentan mutuamente

- ¿Qué serie estadounidense le hubiera gustado dirigir?

- 'La isla de Alice'. Porque está basada en una novela mía y aún no se ha rodado.

- Y después de esta autopromoción terminamos. ¿Qué final le decepcionó más?

- Podría decir que el de 'Perdidos'. Pero disfruté tanto del viaje, que me dio igual que el final no estuviera a la altura.