El 'culebrón' de Sofía en 'Supervivientes' Sofía Suescun. La concursante vive momentos complicados en la isla al acudir su actual novio, Alejandro Albalá, y coincidir allí con su ex, Hugo, y su pretendiente, Logan JOSEBA FIESTRAS Lunes, 28 mayo 2018, 01:46

Ni en una telenovela venezolana, de aquellas que Jesús Hermida presentaba cada tarde, había tantos líos amorosos como los que tiene Sofía Suescun en 'Supervivientes'. La concursante acudió a la isla con novio, Alejandro Albalá, que tenía como misión defenderla en los platós. Pero a las primeras de cambio tonteó con Logan, el 'Mister' del reality, y aquello enfadó sobremanera a su pareja que decidió ir a Honduras para romper la relación. Para acabar de complicar la cosa, la organización decidió incorporar al formato a Hugo Paz, un ex novio de la ganadora de 'Gran Hermano 16', y ahora, rizando el rizo, han enviado de nuevo a Albalá a Cayo Paloma para que se entrene porque va a ser concursante el año que viene. La cosa es enredar.

Alejandro aterrizó un tanto descolocado por la presión y los enfrentamientos que tenía por delante. «Veo aquí un rollo muy raro», confesaba al Maestro Joao. Y la primera noche, Sofía decidió acercarse al muchacho y dormir a su lado. «¡Y hubo cucharita!», desveló Lara Álvarez antes de mostrar las imágenes del supuesto reencuentro. Una aproximación que pareció no gustar demasiado a Logan y a Hugo. «Están durmiendo en la misma esterilla, es patético», comentaban con despecho.

«Yo creo que me sigue queriendo, pero ante todo está su orgullo. Ahora mi única preocupación es él», le contaba Sofía a Joao exteriorizando así sus sentimientos por Albalá. Y el adivino, que sabe más celestino que de vidente, consolaba a la joven y, en un gesto teatrero como pocos, recogió una de las lágrimas de la chiquilla y se la mostró a su amor diciéndole: «Esto es por ti». Ya te digo que ni en 'Los ricos también lloran' escribían guiones así. Y no crean que el joven claudicó, no. «Yo también he llorado mucho, pero en mi casa. Y mientras tú, riéndote aquí de mi», reprochaba, para rematar denunciando: «Aquí el que la hace, la paga».

Entre mimos y quejas transcurren los días en las playas hondureñas, aunque parece que la modelo puede conseguir romper la barrera que traía su chico si se sigue empeñando. «¿Quieres reconquistarlo? Pues lucha y hazlo», aconsejaba Raquel Mosquera a Sofía, que tomaba nota de la sugerencia con interés. Y el chaval, que tiene un lío encima que no sabe cómo manejar, acabó contando sus penas. «Es que el corazón me dice una cosa, pero la cabeza otra», informó. Aviso a navegantes, el 'culebrón' puede girar en cualquier dirección en los próximos días.

Por lo demás, Romina Malaspina se reconcilió en plató con Saray Montoya, con abrazo emotivo incluido; Francisco se vio en el espejo y decía que ahora se parecía a Plácido Domingo de joven, toma del frasco, Carrasco; en el juego de recompensa Joao, Sergio y Logan ganaron un arroz con leche, aunque al final hubo postre para todo el grupo; Sergio se juega una nominación directa por llevar una cinta en el pelo, así, como lo oyen; y el marido de Raquel Mosquera se acercó a Honduras para ver a su enamorada, y ambos acabaron rebozándose en la arena. Todo muy comedido y discreto.