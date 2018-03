El Conquistador: Eneko acaba «en bolas» y sin otro pupilo EiTB Tután e Igor se enfrentaron en el duelo final y ninguno de los dos fue capaz de superar la prueba, lo que motivó que ambos acabasen siendo expulsados JOSEBA FIESTRAS Martes, 27 marzo 2018, 03:00

Ni Gene Kelly cantaría ante una tormenta así. Los verdes y los rojos soportaron «la peor noche del concurso», según sus propias palabras. Un intenso chaparrón dejó huellas en las manos y los pies de los aventureros, arrugadas como pasas tras una velada de aúpa. «He estado casi llorando de la rabia», revelaba la Wüi Maëva, dejando constancia del infierno que vivieron los suyos. Pero no hay tiempo para las quejas, una inquietante invitación puso en jaque a todo el mundo. Los azules eligieron a Gotzon para 'invitarle a comer', «es al que más asco le va a dar», vaticinaban. Los verdes escogieron a Ana, «por protestona», mientras los rojos se decantaban por Delfo, «por ser de los menos competitivos», según Isma.

El trío abría el fuego en un clásico del formato: la prueba de los caníbales. Para abrir boca, el banquete arrancó con una bebida afrodisíaca a base de aguardiente antioqueño que hacía que la temperatura exterior pareciera fresca. Luego, unos espagueti a base de lombrices selváticas aderezados con un finísimo queso de búfala de la jungla. Hasta a Chicote le daría un mal con semejante menú. Arcadas, rechazos y hasta mareos propició el almuerzo, cuyo final marcaba el inicio para que el resto del grupo 'atacara' un chancho criollo crudo a bocados colocado en mitad de un río. El reto estaba en lograr el mayor peso de carne. Ana sorprendió al personal con su voracidad, ¡y eso que no le gustaba el queso! Acabar la primera dio una gran ventaja a su equipo que ganó el juego de inmunidad consiguiendo, además, el pase al campamento rico. Eso sí, Unai y Odei se ganaron una seria reprimenda de Julian Iantzi por no respetar las normas.

Delfo finalizó el segundo la pitanza y Gotzon, el más milindris, cerró la terna. Aún así, los verdes superaron a los azules. Regresar a la base pobre no hizo ninguna gracia a los Wüi, que no se quitan el mal de ojo que les persigue desde hace semanas. Eneko escogió a Igor, uno de los más fuertes de su grupo, para ir al duelo final. «Creo que es el que más en forma está ahora mismo», justificó su postura, reconociendo que, hasta el momento, «es mi apuesta más arriesgada». ¡Vaya si lo fue! A Maëva no le gustó nada el fallo del líder y acabó atacando a Zuriñe.

Entre los Samulu, Telmo tenía la obligación de elegir a uno de los suyos y se decantó por Tután, mientras el equipo nominaba a Krasi. Y así la pareja partió hacia la prueba definitiva, que consistía en ser más trepa que Donald Trump. Los candidatos debían escalar dos palmeras. La primera, a pelo para alcanzar los piolets necesarios para afrontar la segunda cima, un arbol de quince metros de altura.Igor optó por batirse con Tután y aquello acabó en desastre. Desde hace semanas sabemos que en esta edición no hay piedad. Si ninguno de los duelistas cumple con unos mínimos, ambos se van a casa. Y aunque el azul ni siquiera llegó a subir la primera palmera, el verde fue incapaz de ascender ni siquiera un metro de la segunda, con lo que ambos quedaron eliminados. Y eso que, para ayudar a su socio, Eneko le cedió los pantalones para que le sirvieran de agarre y se quedó «en bolas porque no me he puesto gayumbos», confesó.

«Te he jodido la aventura, lo siento», se lamentaba el capitán esmeralda ante la pérdida de uno de sus «imprescindibles». Igor lloraba impotente, pero dejaba el concurso con la cabeza bien alta. Su contrincante, por el contrario, se tomó con filosofía su expulsión y hasta hizo un truco de magia con cartas para despedirse de la audiencia por todo lo alto. Lo de alto, filosóficamente hablando, claro.