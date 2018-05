El concursante favorito de 'Masterchef', expulsado Daniel El programa vivió momentos de tensión con Oxana y con Marina, y en la eliminatoria acabó fracasando el aspirante que mejor caía en las redes sociales JOSEBA FIESTRAS Lunes, 21 mayo 2018, 07:25

Las labores de equipo en esta edición de 'Masterchef' suelen enturbiarse por el caos que supone su falta de conexión. Quizá para tratar de solucionarlo, la primera prueba llevó a los aspirantes a cocinar por parejas y explicar la receta a su compañero solo con mímica.

Uno de ellos debía comentar al otro la receta que había que realizar, además de los pasos a seguir y la lista de ingredientes necesarios para elaborarla. Para acabar de liarla, Bibiana Fernández, que ya hizo vibrar a la audiencia en la edición 'Celebrity', regresaba a los fogones del 'talent' para echar una mano a los concursantes. Y le tocó con Fabio, y la ayudita fue extraordinaria porque, indomable, se saltó las reglas en más de una ocasión.

Jon, el concursante bilbaíno, hizo pareja con Oxana y su labor de mimo fue brillante, a pesar de que hubo momentos de transtorno. «Tienes a la rusa loca, va a fibrilar», advertía con guasa Pepe Rodríguez desde el jurado. El caso es que su plato resultó el mejor y ella fue elegida líder para la prueba de exteriores.

Como no todo es coser y cantar, pero el vestir con estilo tiene su importancia, el segundo juego condujo a la comitiva al complejo Azca de Madrid para rendir un homenaje a la moda. Allí tenían que servir un cóctel diseñado por Samantha Vallejo- Nágera, compuesto de seis tapas saladas y dos postres. Diseñadores de postín eran algunos de los 150 invitados. Y el buen rollo que destilaron Oxana y Jon en plató se desinfló en la calle. Ambos chocaron varias veces y la mujer acabó llorando desesperada vencida por la presión y los comentarios del vasco.

«Me habéis dejado en muy mal lugar con los comensales y me siento muy avergonzada», sentenció Samantha. La chapuza pasó factura al equipo rojo, formado por Jon, Marina, Marta, Víctor y Daniel, y junto a la propia Oxana acabaron jugándosela en la eliminación. Llegados al reto final, los infortunados escogidos tenían que enfrentarse al pescado azul.

El maestro Ángel León les enseñó las propiedades y las dificultades de trabajar con cada especie, con la intención de facilitar algo más el desafío. Incluso el denominado 'chef del mar' se animó a intervenir en la prueba, en la que quien no manejara bien el producto colgaría su delantal. Antes, hubo un momento de especial tensión entre Jordi Cruz y Marina. El juez le recriminó su actitud y su falta de autocrítica, y ella optó por declarar que no era «digna de estar en Masterchef». El tribunal no se tomó bien sus palabras, y menos sus lágrimas, así que optaron por hacer «borrón y cuenta nueva» y todo se arregló con un sentido abrazo entre el árbitro y la aspirante.

El duelo final contaba con un tercero en discordia, Toni, que había sido el mejor en la prueba de exteriores. El concursante tenía la difícil misión de asignar los pescados y los tiempos de cocina. Y a Jon le endosó el más complicado, la palometa, y encima le dio solo 30 minutos para elaborarla. Aún así, el vasco sacó su garra y logró superar el desafío. «Te he visto positivo y lo veo en tus platos», comentó Pepe, mientras sus compañeros del jurado asentían. El que no acertó fue Daniel, que solo tenía 20 minutos y no pudo cocinar más que un plato de sardinas que, para colmo, avergonzaron al tribunal. El bombero era el favorito y su salida incendió las redes sociales, que cargaron duramente contra Toni por haberle dado tan poco tiempo a su colega.