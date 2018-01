Concha Velasco se defendió de un acoso con un rodillazo La actriz vallisoletana acudió a ‘Sábado Deluxe’ y contó que dejó de hablarse durante años con Alfredo Landa por una broma JOSEBA FIESTRAS Domingo, 7 enero 2018, 01:50

Risueña y sincera, así se mostró Concha Velasco en la edición de Reyes de ‘Sábado Deluxe’. La exquisita trayectoria que lleva a sus espaldas permite a la actriz ‘estar de vuelta de todo’ y pasárselo bien en una entrevista en la que tocó todos los palos. Así, la vallisoletana no dudó en reivindicar que siempre ha sido feminista, «aunque a veces se abusa de ello», puntualizó. “Ser mujer es muy importante y ser hombre, también”, sentenció ante un Jorge Javier Vázquez entregado a la artista.

Sobre el tema del acoso en el cine, la ‘chica Yeye’ reconoció que nunca había tenido problemas serios en ese aspecto, aunque sí le pasó una «cosa divertida» con el productor Cesáreo González. «Estaba rodando una película en Barcelona y cuando me llevaba en coche al hotel intentó besarme, pero yo le separé», explicó Velasco, que apuntó después que al día siguiente firmó con él un contrato en exclusiva que duró muchos años. El que sí la acosó, según sus propias palabras, fue un jefe de producción. «Me atrapó contra una puerta y me intentó besar, y yo le di un rodillazo en sus partes», desgranó la protagonista de ‘Las chicas de la cruz roja’. «Luego me lo encontraba por los pasillos y se tapaba la cara», afirmó la actriz, asegurando que tampoco había sido testigo de casos de acoso, «porque antes estas cosas no se contaban».

Mujer de carácter, la estrella bromeó asegurando que se pelea «con todo el mundo». Poca amiga de las bromas sobre el escenario, reconocía que estuvo varios años sin hablarse con Alfredo Landa porque éste le gastó una y a ella le sentó mal. «Landa siempre insistía en que hay que decir las cosas a la cara y yo le dije que si le contaba en ese momento lo que pensaba de él se iba a caer muerto», confesó quitando hierro al asunto al declarar que volvieron a hacerse amigos cuando rodaron juntos ‘El oro de Moscú’.

Dicharachera y sin pelos en la lengua, la intérprete también habló de una época en la que coqueteó con el alcohol. «Eres Dycsómana», le dijo una vez María Dolores Pradera, refiriéndose al Whisky Dyc, que era su marca preferida. Velasco no se cortó a la hora de enumerar los escritores que le habían negado un autógrafo: Gabriel García Márquez y Javier Marías. «No importa, yo los sigo leyendo igual», manifestó. Y es que a veces es mejor no conocer a las personas a las que admiras, «no vaya a pasarte como a mí con Shirley Maclaine, que escupía como una loca, como los futbolistas», recordó entre risas.

Concha, a sus 78 años, finalizó la entrevista asegurando que le gustaría acabar su carrera haciendo teatro para niños, «me encantaría hacer ‘La bruja novata», contó. De momento está inmersa en su próximo montaje, ‘El funeral’, una obra que dirigirá su hijo Manuel y que protagonizará junto a Antonio Resines.