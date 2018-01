Cepeda, expulsado de 'OT' y Amaia, diva en las redes Amaia interpretó 'Shake It Out', de Florence + The Machine. / RTVE La gala de ayer dejó nominados para la próxima expulsión a Agoney y Nerea, tras salvar el jurado a Miriam y los concursantes, a Alfred JOSEBA FIESTRAS Miércoles, 3 enero 2018, 08:00

Quizá la clave la dieron los amigos que acudieron a verle a su última gala. «Lo vemos bien, pero se tiene que soltar un poco más, como lo está haciendo estos últimos días», advirtieron a Luis Cepeda sus colegas. Tarde. Minutos después el joven era despedido de la academia, a pesar de que su actuación interpretando el tema 'Say You Won't Let Go', de James Arthur, fue «soberbia», según los jueces. El problema fue que Roi, el otro nominado, también brilló emulando a Bruno Mars con la canción 'When I Was Your Man' y se llevó el gato al agua tras obtener la salvación con el 73% de los seis millones de votos. Manuel Martos ya se lo dijo: «Lo has clavado, ha sido sencillamente espectacular». Y Noemí Galera alabó los shows de ambos afirmando que habían estado «a la altura de una final».

«La expulsión de hoy va a ser un drama», predijo la directora de la academia, y así fue. Cepeda había logrado imponerse hasta ahora a cuatro de sus compañeros, pero ayer le llegó la hora. El paso del gallego por el programa no ha dejado a nadie indiferente y ha suscitado odios y amores en las redes sociales. Sobrino de uno de los integrantes de la mítica banda Desmadre 75, el ourensano creció sin televisor porque a sus padres no les gustaba el invento. Licenciado en Diseño Industrial, sus conocidos le habían propuesto varias veces que se presentara a 'Operación Triunfo', pero él rechazaba las sugerencias. Igual lo de crecer sin la pequeña pantalla influía. Pero al final acabó en el 'reality' y ayer finalizó su paso por él.

Las desdichas no terminaron con la marcha de Cepeda. Agoney y Nerea protagonizaron los minutos finales de la gala al conocer que ellos se la juegan la próxima semana. Las lágrimas de ella llegaron a emocionar a Roberto Leal y por más que el presentador se empeñaba en quitárselas del rostro, el llanto nervioso de la joven indicaba que ya se teme lo peor. Los profesores de la Academia salvaron en última instancia a Miriam y los compañeros apostaron por sacar de la lista negra a Alfred. Ambos lo agradecieron con efusivos abrazos. Y la que se coronó en el espectáculo de ayer fue Amaia. La navarra impresionó a la audiencia cantando 'Shake It Out' de Florence + The Machine y las redes sociales la convirtieron en la gran diva de esta edición, exigiendo en muchos casos que sea la próxima representante de España en Eurovisión. Ya veremos, aún queda mucho camino por recorrer.