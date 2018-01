Carlos Herrera seguirá en la Cope hasta 2021 El periodista volverá a estar al frente de 'Herrera en COPE', el programa matinal que conduce de lunes a viernes a partir de las 6.00 horas ELCORREO Miércoles, 10 enero 2018, 22:38

El periodista Carlos Herrera seguirá ligado a la COPE hasta 2012 después de firmar un contrato de renovación con la emisora, en la que seguirá al frente de 'Herrera en COPE', el programa matinal que conduce de lunes a viernes a partir de las 6.00 horas. «Desde que llegué a esta casa en 2015 he sentido de cerca el respaldo de los oyentes y mi compromiso con ellos todavía es mayor al confirmarse esta renovación. Me encuentro con fuerzas para conseguir que los próximos tres años sean magníficos», explicaba el locutor ayer, tras hacerse pública la noticia. Todo pese a los rumores de su posible salida de la cadena este año, debido al complicado horario de trabajo, por lo que no se descarta que, dentro de las negociaciones, se haya pactado menos horas diarias en antena.

A Herrera le avalan los datos de audiencia de las últimas tres temporadas. En la 3ª Ola del EGM de 2015 -el primero para él en COPE-, Herrera conseguía incrementar el número de oyentes en un millón, algo inédito en la radio española. Meses después, en la 1ª Ola del EGM de 2017 obtenía el récord del ‘prime time’ de la mañana en COPE con 2.034.000 oyentes. Una cifra ampliamente superada el pasado mes de diciembre, su mejor marca en la radio: 2.132.000 oyentes.

«Tener esas millones de razones, con nombres y apellidos, millones de personas que confían en que tú seas quien les traslade el mensaje, supone tener una forma de ver la realidad mayoritariamente aceptada, no cometer errores. Y supone estar atento a todas las plataformas para hacer una radio interactiva», confiesa Herrera.