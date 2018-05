Bustamante, entre los doce concursantes de 'Bailando con las estrellas' David Bustamante. / R. C. Rossy de Palma, Fernando Guillén Cuervo o Gemma Mengual son otros de los aspirantes a bailarines del nuevo concurso de TVE JOSEBA FIESTRAS Viernes, 4 mayo 2018, 01:40

El cantante David Bustamante es uno de los fichajes de 'Bailando con las estrellas', el nuevo talent que TVE estrenará en breve basado en un formato originario de BBC Worldwide. Doce parejas formadas por un famoso con un bailarín profesional compiten en el concurso donde tendrán que demostrar su versatilidad en diferentes bailes de salón (quickstep, rumba, tango, samba, pasodoble, foxtrot, samba, vals, cha-cha- cha…), ante un jurado experto que les valorará y puntuará. Roberto Leal y Rocío Muñoz serán los presentadores del nuevo show en directo.

Los concursantes

David Bustamante

Cantante que surgió de otro talente de TVE, 'Operación triunfo'. El cántabro destaca por su espontaneidad y simpatía y sus ventas mundiales se estiman en más de dos millones de copias. Es también compositor y se ha separado recientemente de la actriz Paula Echevarría.

Rossy de Palma

EFE

Actriz española que se dio a conocer como 'chica Almodóvar' protagonizando películas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' o 'La flor de mi secreto'. Trabaja asiduamente en el cine francés, ha ejercido de modelo y tiene experiencia en el formato puesto que participó en la primera edición de 'Danse avec les stars', la versión gala.

Fernando Guillén Cuervo

Hijo de Fernando Guillén y Gemma Cuervo, ha heredado el talento familiar desarrollando una extensa carrera como actor. Le hemos visto recientemente en series como 'El caso' o 'Servir y proteger', y en numerosas películas, llegando a trabajar en el filme de James Bond 'Quantum of Solace'.

Gemma Mengual

Nadadora de Sincronizada, considerada una de las mejores de todos los tiempos y un referente mundial en su especialidad. En su palmarés destacan 17 medallas de Oro, 18 de Plata y 12 de Bronce, entre campeonatos del Mundo, Europeos y Juegos Olímpicos. La catalana deberá demostrar ahora su talento sobre las tablas.

Pablo Ibáñez

BLANCA CASTILLO

Más conocido como 'El hombre de negro', el madrileño se hizo popular colaborando durante varios años en 'El Hormiguero'. Este licenciado en Empresariales y Economía, fotógrafo, músico, diseñador de moda, científico aficionado y padre de tres hijos aborda ahora otra faceta artística.

Topacio Fresh

La galerista topacio Fresh y su marido Israel. / EFE

Galerista de arte que se hizo famosa gracias a su participación en el reality de Alaska y Mario Vaquerizo en la MTV. Es argentina y tiene un desparpajo muy divertido que seguro provocará más de una anécdota en el concurso. Llegó a tener un fugaz grupo de música, por lo que sabrá cómo dominar el escenario.

Manu Sánchez

TWITTER

Es humorista, actor y presentador de televisión. Un dicharachero sevillano que se dio a conocer en Canal Sur logrando un gran éxito con programas como 'La semana más larga'. Colaboró en 'Zapeando', en La Sexta, y en 'All you need is love.. o no', en Telecinco, también colabora en 'Anda ya', en Los 40 principales'.

Amelia Bono

INSTAGRAM

Es la hija mayor del exministro y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono y la esposa de Manuel Martos, el hijo de Raphael. «¡Voy a estar ahí dándolo todo! Con muchas ganas y mucha ilusión», comentaba en sus redes sociales, donde es muy activa. Regenta una franquicia de Tous en Madrid junto a su madre, Ana Rodríguez.

Javier Hernanz

Instagram

Piragüista español de 35 años que compite en las modalidades de aguas tranquilas y maratón. Ganador de cuatro medallas en el Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2004 y 2015. Es el novio de Mireia Belmonte. Tiene tablas ante las cámaras porque fue colaborador del programa 'Punto Pelota' de Josep Pedrerol.

Patry Jordan

Instagram

Youtuber e influencer de gran éxito especializada en belleza y fitness. Cuenta con millones de seguidores en su canal principal, 'Secretos de chicas'. Tiene estudios de estética, peluquería y asesoría de imagen y trabajó en un gimnasio, algo que le inspiró a crear 'Gym Virtual', un canal de rutinas de ejercicio.

Pelayo Díaz

Instagram

Estilista, escritor y diseñador de moda, este ovetense logró la fama gracias a su blog 'Katelovesme'. Dio el salto a la televisión como colaborador en el programa 'Cámbiame', de Telecinco, en el que ejercía de 'coach'. Fue el encargado del estilismo de la cantante Rihanna para su videoclip 'Hard'. Así que de baile sabe un rato.

Merche

TWITTER

Más de 1.200 conciertos por los mejores escenarios de España y Latinoamérica, 5 discos de Platino, uno de Oro, seis Premios Dial y más de 700.000 copias de discos vendidas avalan su trayectoria como cantante. La gaditana ha estado ligada a los escenarios desde muy pequeña.