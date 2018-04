Bronca tremenda entre Eneko y Gotzon en 'El Conquistador' Eneko se enfadó mucho por los comentarios de Gotzon. / EITB El equipo Azul se desintegra, la paz entre los verdes se resquebraja y Guille abandona el concurso tras perder el duelo con Jass JOSEBA FIESTRAS Martes, 3 abril 2018, 08:59

El equipo Samulu ya no existe. La pérdida de Tután dejó a los azules con solo cuatro integrantes y las reglas de El Conquistador mandan. La última misión de Telmo fue repartir a sus pupilos entre los Wüi y los Puyuii. «Me hace sentirme triste porque es como perder», se lamentaba Delfo antes de la reubicación. El capitán decidió enviar a Guille y a Andrea al grupo de los verdes, quedando Delfo y Krasi relegados al conjunto Puyuii. Los verdes recibieron a sus invitados con los brazos abiertos, no así los de Isma y Gorrotxa, que acogieron a los nuevos con bastante desconfianza. El que se despidió del formato, «decepcionado, pero orgulloso», fue Telmo.

El juego de inmunidad tenía como objetivo equilibrar una balanza con cocos, lo malo es que debían trasladar las frutas en un carro que tenían que enganchar a unos mulos bastante tozudos e indomables que no pusieron las cosas nada fáciles, sobre todo el elegido por Eneko, que se escapó a las primeras de cambio y no hubo manera de meterlo en vereda. La huída del borrico hizo que los 'colorados' se alzaran con el triunfo, para desconsuelo de los Wüi que a este paso van a empadronarse en el campamento muy pobre. Para colmo, una dura tormenta enfangó aún más sus desdichas.

Llegada la hora de las nominaciones, todo apuntaba a que los recién llegados iban a llevarse todos los votos, pero los Puyuii otorgaron la inmunidad a Andrea, lo que alteró lo establecido. Así, los compañeros nominaron a Guille, no sin varias discusiones por el camino, y al capitan le tocó el 'marrón' de condenar a un verde, escogiendo a Jass, «salvo que su pareja se quiera cambiar por ella», dejó caer. Con la callada por respuesta, el novio rechazó la envenenada oferta, y se montó la de San Quintín. La chispa que venía fraguándose entre Eneko y Gotzon prendió y capitán y discípulo la liaron parda. Al donostiarra no le gusta nada que su líder proteja a Zuriñe y se lo echó en cara de malas maneras. «No la vas a nominar nunca, como has estado haciendo manitas con ella…», acusó el concursante, irritando sobremanera al remero. «A mí llámame lo que quieras, pero no digas tonterías porque no me importa marcharme y te doy un plastazo», amenazó Eneko muy enfadado. «Es el último aviso que te doy y si no me sacará producción, te lo garantizo», advirtió el jefe de los serpientes.

El duelo era de aúpa: los palos borrachos. Con ayuda de unos bulones, los contrincantes debían trepar por un tronco vertical con agujeros, coger el banderín ubicado en lo alto y trasladarlo a través de una portería horizontal hasta engancharlo en un resorte. Guille subió el primero a pulso, pero los brazos le fallaron y cayó al agua. Jass fue más estratega y ascendió apoyando los pies en los hoyos, llegando al banderín, pero sin poder cruzar la madera horizontal. Al final, Julian Iantzi les dio cinco minutos y el que más avanzara en el juego, ganaba. La joven demostró poderío ascendiendo de nuevo, mientras Guille, desfondado, tiraba la toalla. «A callar bocas, hijos de…», reventó Gotzon perdiendo todo el tacto del mundo. La guerra esmeralda está servida.