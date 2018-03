Boris Izaguirre no solo se desnudaba en ‘Crónicas marcianas’ Boris Izaguirre. / LASEXTA El escritor acudió a ‘La Sexta Noche’ y se reencontró con Sardá, con el que rememoró divertidas anécdotas del ‘late’ que protagonizaron en Telecinco JOSEBA FIESTRAS Domingo, 18 marzo 2018, 08:38

Con tirantes de leopardo recibió Iñaki López a Boris Izaguirre en ‘La Sexta Noche’. El escritor acudía para presentar su último libro, ‘Tiempo de tormentas’, y charlar de paso sobre la actualidad. «Me han dicho hoy mismo que Jaime de Marichalar va a diseñar una línea de moda», comenzó diciendo el novelista, que admitió estar destinado «a ser un gran rebelde porque todo me era adverso».

Su obra tiene carácter autobiográfico y es tan desgarradora como entretenida. «Mi casa era sensacional porque todos éramos muy libres, el problema era salir de ella. Pero yo soy feliz de que todo eso me ocurriera en mi infancia y adolescencia porque aquello me ha hecho ser como soy», contaba el colaborador de ‘Crónicas marcianas’, que se reencontró en plató con su ‘jefe’, Xavier Sardá. Juntos rememoraron chascarrillos del célebre ‘late’. «Nos metíamos en unos líos tremendos, yo aún tengo juicios pendientes», explicó Sardá. A su lado, Boris recordaba lo nervioso que se sentía justo antes de entrar a escena, «con esa sensación horrenda de que me iba a orinar».

Uno de los secretos del éxito de ‘Crónicas’ era que los colaboradores se disfrazaban, pero el presentador nunca quería ver el resultado hasta que entraban a plató, para así sorprenderse en directo. Y otro, que siempre tenían guión, “pero sabíamos que era para saltárnoslo”, argumentó Izaguirre. Jorge Salvador, encargado de montaje, imágenes y efectos de sonido del espacio, conectó con ellos para compartir recuerdos. «Le poníamos (a Boris) la música de Henry Mancini y entraba a plató casi volando, se elevaba», comentaba. «Y toda mi homosexualidad se venía arriba», bromeaba el venezolano, que sorprendía a la audiencia de entonces con sus contínuos desnudos. «Pero es que no se desnudaba solo en el programa –reveló Salvador-. En las cenas del equipo, cuando Sardá y yo nos mirábamos cómplices y empezábamos a aplaudir, Boris se iba quitando la ropa y no paraba hasta que se despojaba del reloj». Y a punto estuvo de protagonizar otro ‘striptease’ en ‘La Sexta Noche’.

Para evocar ‘Crónicas’, Iñaki López propuso a su invitado que comentara a su modo algunos vídeos de la actualidad, misión que el literato aceptó con agrado. Ante la instantánea de ‘El Bigotes’ declarando en el caso Gurtel dijo con humor: «Es impresionante como quiere dar pena con el vestuario, quiere parecer de Podemos». Ver a Julián Muñoz bailando sevillanas recién salido de prisión fue un shock para el guionista de ‘culebrones’. «Yo pensaba que estaba mal de salud, pero ya veo que está bien», ironizó. De la pieza audiovisual de la familia Real española almorzando en su casa opinó que aquella «es una de las mesas más desvestidas que he visto en mi vida, yo habría puesto cocido en vez de sopa», y se dirigió a la Reina: «Letizia, chica, suéltate un poco ¡por Dios!». La última secuencia a diseccionar fue la de Puigdemont en su residencia de Waterloo. «Es como un refugio, deberían colgar algún cuadro… Y yo en vez de las banderas pondría lanzas africanas», valoró con guasa.