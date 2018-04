Al bilbaíno de 'Masterchef' le roban las trufas TVE Jon, el concursante vasco del reality culinario de TVE, no acaba de encajar con sus compañeros y, además, una contrincante se la jugó en la prueba eliminatoria JOSEBA FIESTRAS Lunes, 30 abril 2018, 09:00

No le acaban de funcionar las recetas al concursante bilbaíno de 'Masterchef'. El carácter de Jon no acaba de gustar a sus compañeros, que lo tachan de 'sobrado' y critican cada uno de sus pasos, en especial Marina, que no ha digerido bien el que la eligiera como 'lastre' la semana pasada. La prueba grupal se desarrolló en el Parador de Baiona, escenario escogido para homenajear a los gallegos que lucharon por proteger su tierra de los incendios de 2017. Ramón y Ketty fueron los elegidos para capitanear los equipos, que debían elaborar un menú típico de la tierra anfitriona para 120 personas que resultaron afectadas por el fuego. Jon militaba en el conjunto rojo y fueron los azules los que ganaron la prueba.

El vasco se enfrentaba a la eliminatoria, en la que los postres fueron los grandes protagonistas. El maestro chocolatero David Pallás aportó un surtido de seis trufas para que los aspirantes cocinaran tres en la compleja prueba. Lo curioso fue que Ramón evitó el 'marrón' porque el jurado le dio a elegir entre librarse él o salvar a dos de sus compañeros, y el conductor de autobuses huyó del peligro. Ya ante los fogones, y con la presión del reloj sobre sus espaldas, Jon parecía tener medianamente dominado el reto, pero no contaba con que una compañera se la iba a jugar a última hora. Loli, la jubilada de 71 años que se ha ganado el cariño de la audiencia con su desparpajo, no acertaba en la elaboración de los dulces y le pudo la presión. Primero se equivocó con otro colega, al que casi 'birla' sus trufas, pero el momento más tenso llegó cuando el bilbaíno fue a buscar las suyas al congelador y no las encontró.

Con el tiempo a punto de cumplirse, Jon buscaba sus creaciones desesperado hasta que se percató de que era Loli quien las tenía. Ante el jurado, el hostelero demostró el cambio. Jordi, Samantha y Pepe pidieron la masa original y comprobaron que no coincidían. «Me he enfadado conmigo mismo», argumentó el vizcaíno, pero Loli no se cortó y espetó: «No, te has enfadado conmigo. A una compañera no se le dice que no coges una de mis trufas porque está hecha un asco». La tensión se cortaba con cuchillo y los cuchicheos del resto de aspirantes ponían banda sonora al momento. «Igual con el calentón me ha salido así», se disculpó el del Bilbao, al que el tribunal libró, no sin recriminarle «un poquito de finura y pulcritud» en su plato.

Loli fue la expulsada de la noche y el vasco demostró su cariño hacia la más veterana del grupo con lágrimas en los ojos. «Me da mucha pena porque nos llevábamos muy bien», aclaraba llorando. Y ya más sereno zanjó el asunto: «Yo lo que quisiera es disculparme porque no quiero que haya malentendidos y que piensen que soy un bandarra», dijo el vasco derrochando nobleza.