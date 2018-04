Un bilbaíno en 'Masterchef' El concurso de cocina se estrenó ayer en TVE y presentó a sus nuevos concursantes, entre los que se encuentra Jon, un hostelero vizcaíno de 52 años JOSEBA FIESTRAS Lunes, 23 abril 2018, 08:17

Era la segunda vez que se presentaba a 'Masterchef' y logró su cometido al ser elegido por los jueces. Jon tiene 52 años, es de Bilbao y en la quinta edición del talent consiguió llegar hasta el cásting de plató, pero entonces no superó la prueba. El vizcaíno es hostelero, tiene un pequeño bar en el que hace sus pinitos entre fogones, y quiso dedicar su triunfo a sus padres, «sobre todo a mi aita que está enfermito», puntualizó al ser escogido. «No sabéis la emoción que sentí al entrar en el programa, era una de mis ilusiones y por fin lo he conseguido. Ahora toca aprender y continuar el tiempo máximo dentro», decía nada más conocerse su elección en su cuenta oficial de Twitter.

El comienzo no fue nada fácil para el vasco. La prueba de exteriores, que realizaron en Segovia, a los pies del famoso acueducto, le supuso un duro varapalo. Jon fue seleccionado como capitan de uno de los equipos y el desafío grupal le superó. Muy agobiado, y con Jordi Cruz metiéndole mucha caña, el líder condujo a su conjunto al desastre. «Ha sido un caos –valoró el chef del Abac de Barcelona- y lo peor ha sido la organización. Creo que has fallado a tus compañeros y lo que me molesta es que me digas que sí a todo y luego no me hagas caso. Me he pasado la prueba persiguiéndote para ayudarte a reconducir a tu equipo y has pasado de mi».

Superado por los acontecimientos, el bilbaíno confesó que la presión «ha podido conmigo. Pensaba que iba a ser más fuerte, pero estoy bajo de ánimo», desveló cariacontecido. Una vez en plató, y ante el reto en el que se jugaba la expulsión, el hostelero recibió las críticas de otros participantes por un comentario que hizo cuando los jueces le preguntaron a ver si le intrigaba saber qué había debajo de la caja misteriosa que escondía los ingredientes que iban a protagonizar el combate. «Me da igual lo que haya», bromeó. Pero la chanza no gustó a algunos de sus compañeros que comentaron 'por lo bajini': «No vayas de sobrado, un poquito de humildad».

En la prueba final, Jon tampoco dio en la diana. Se trataba de elaborar un plato con vegetales y sin sal, pero no acertó. Relegado a la bodega con Fernando y Marta, otros dos contrincantes, el jurado comunicó al trío que sus platos no eran dignos de 'Masterchef', aunque decidieron darles una nueva oportunidad y esta vez supo aprovechar la ocasión mejorando su elaboración, a la que denominó 'Bilbainadita'. Fue Fernando, un madrileño de 42 años, bodeguero de profesión, el que tuvo que abandonar el formato en su primera jornada.

El aspirante vasco a 'Masterchef' se las tendrá que ver con Marta, una joven estudiante de Nutrición madrileña de 22 años; Toni, un valenciano de 32 años que es community manager; Oxana, una rusa que vive en Gijón y es empleada del hogar; Ketty, una cubana de 22 años que está casada con un gallego; Ramón, un conductor de autobús madrileño que se había presentado hasta seis veces al concurso; Víctor, un ingeniero de telecomunicaciones catalán de 34 años; Eva, hija de un japonés y de una aragonesa que vive en Barcelona; Marina, una comercial valenciana casada con un hostelero que no la contrató para su restaurante; Sofía, una joven estudiante de Turismo catalana; Loli, una sevillana jubilada de 71 años con mucho salero; Fabio, el 'guaperas' del clan, que trabaja en el departamento financiero de una multinacional; Daniel, un bombero madrileño; y Jorge, un granadino cuyos comentarios ácidos hacia Samantha Vallejo Nájera estuvieron a punto de costarle el famoso delantal blanco.