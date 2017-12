El beso televisivo del año Marina, que se define como bisexual, y Bastian, su pareja transexual, se dan el beso del que más se ha hablado esta semana y no solo en 'OT'. Marina, la última concursante eliminada de 'OT', y Bastian, su novio transexual, se han convertido en un icono. Su foto ha llegado hasta el Congreso MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 2 diciembre 2017, 01:43

La presente edición de 'Operación Triunfo' (TVE) no solo va a ser recordada por la calidad vocal de sus 'triunfitos'. El beso que se dieron el lunes pasado Marina, la concursante eliminada esta semana y que se define como bisexual, y Bastian, su pareja transexual, sirvió para visibilizar un tema que sigue siendo tabú en buena parte de la sociedad española. Sobre todo por el lugar donde ocurrió, en la cadena pública y en pleno horario de máxima audiencia (delante de 2.031.000 espectadores, el 17,6% de 'share'). Un acto de amor con el que muchas personas se han sentido identificadas y que también ha sido criticado desde sectores conservadores.

Este jueves pasado, la foto que ilustra esta página llegó hasta el Congreso de los Diputados, en pleno debate para que los menores transexuales puedan cambiar su nombre y sexo en el registro civil. Marina, que tiene 19 años, una voz preciosa, y, según sus profesores en 'OT', cierta inseguridad, sueña con representar a España en Eurovisión. Reside en un piso de Sevilla junto a su madre y su hermana, y vivió el 'momento beso' con total naturalidad.

Con su eliminación en el aire (se la jugaba contra la malagueña Mireya), acababa de cantar 'The Voice Within', de Christina Aguilera, cuando vio aparecer por el plató a sus familiares y a su pareja. «Le echaba mucho de menos y le besé. Ni siquiera me esperaba que fuese a haber revuelo ni muchísimo menos, porque estamos en el siglo XXI. Creo que deberíamos haber avanzado lo suficiente como para que no fuese algo distinto. Yo me siento orgullosa de él, pero no solamente por eso», explica la joven, que se tiñó el pelo de rosa chicle en 'OT'.

Su profesora favorita del colegio, su mejor amigo y la pareja de su hermana son 'trans'

Dentro de la Academia, Marina había preferido mantener un perfil bajo hasta que se fijó en la camiseta que llevaba uno de los profesores, Javier Calvo, en la que se podía leer 'protect trans kids' ('proteged a los niños transexuales'). Esa fue la chispa que necesitaba para abrirse a sus compañeros y hablar con naturalidad de su relación con Bastian. «Mi profesora favorita del colegio y mi mejor amigo también lo son. Y también el novio de mi hermana», aseguró. Al otro lado Bastian, que cumplirá 19 años dentro de un mes y tiene pensado iniciar un tratamiento de testosterona. En su DNI sigue poniendo que es mujer. Él ha vivido todo este proceso desde fuera, teniendo que contestar hasta insultos en las redes sociales. «Qué fácil es hablar cuando no te sientes mal por ver cómo te crece el pecho o cómo tu voz sigue siendo aguda. No se pone en duda cuando un niño está conforme con su género, pero cuando no lo está y quiere sentirse bien, ya empiezan este tipo de comentarios», sentencia.

Iconos LGTBI

Ambos jóvenes son representantes de una generación que vive con más normalidad estas situaciones. Sin embargo, el beso que protagonizaron en televisión, les ha convertido en un icono del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales). «Este programa ha vuelto a dar un baño de realidad al Gobierno con el beso de Marina y su pareja. La realidad les pasa por delante y ya no pueden frenar más la diversidad», espetaba la diputada de Compromís Marta Sorlí en la tribuna de oradores del Congreso, mientras se debatía la proposición de ley del PSOE para evitar que las personas tengan que declararse enfermas y presentar informes médicos para solicitar una rectificación registral sobre su identidad de género. La reforma se aprobó con los votos a favor de todos los partidos, a excepción del PP. Y la foto que sostenía Sorlí entre sus manos era la del beso de Bastian y Marina.