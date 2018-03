Berto Romero: «Estoy cansado de tanta importancia a los espoilers» Soñaba con ser 'El gran héroe americano'. Le gustaba Andrea de 'Sensación de vivir'. Después de la tercera temporada de 'Twin Peaks' no podía ver nada más MIKEL LABASTIDA Sábado, 17 marzo 2018, 23:18

Lo conocimos como el sobrino de Buenafuente, aunque no lo es realmente. Pero hay familias impuestas y otras que elegimos. De eso, y de las distintas formas de afrontar la paternidad, y del modo de adaptarse a los nuevos tiempos, entre otros asuntos, habla en su primera serie como autor y protagonista, 'Mira lo que has hecho', en Movistar. El prolífico humorista y guionista se somete al interrogatorio seriéfilo.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Moderadamente culpable. He sido bastante serieadicto pero me estoy quitando.

- ¿Qué serie le marcó de niño?

- Las series de aquella época... 'El equipo A', 'El coche fantástico'... Me hablaba mucho a la muñeca... Con 'Los vigilantes de la playa' sin embargo nunca me sentí identificado, soy de un pueblo de interior.

- ¿Qué personaje de serie soñó ser alguna vez?

- Soñaba con ser el protagonista de 'El gran héroe americano', que me regalaran el traje unos extraterrestres. Esa serie, por cierto, tuvo más éxito en España y en otros países que en el propio Estados Unidos. Me llegó aquel personaje, porque era un antihéroe, ahí puedo encajar.

- Salvando las distancias (por las últimas polémicas publicadas), ¿es usted el Louis CK español?

- No, no tengo mucha conexión con su comedia, aunque me gusta mucho. Sólo hablo de su faceta profesional, no vamos a entrar en lo otro. Me siento más identificado con Woody Allen, con el que también podríamos salvar algunas distancias. Es más humano, más emocional. Louis CK es más agresivo. Mira, con la serie, él era un referente a evitar. Teníamos más referentes a evitar que a copiar. Hay una serie que se llama 'Catastrophe', que tiene un planteamiento gamberro algo similar, y tras ver un episodio decidí no seguir para no contaminarme.

- ¿Cualquier parecido con la realidad en su serie es pura coincidencia o la ha utilizado como terapia?

- Sí, tiene algo como psicodrama. Todos los parecidos con la realidad son buscados y todo está construido a partir de verdades. No tiene nada que ver con mi vida, pero se parece mucho.

- Por cierto, después de sus 'confesiones' en la serie se impone un cameo en 'Las Campos'. ¿Alguna otra fantasía seriéfila que pueda contar?

- Este punto de conexión con 'Las Campos' me parece fuera de lugar. Y no creo que sea una fantasía lo otro, más bien una pesadilla (ríe)...

- ¿A qué comedia televisiva nunca le encontró la gracia?

- Con algunas no conecté, como 'Community', pero será porque no presté mucha atención. Con 'Master of none' también me pasó. Con las comedias hay que hacer un esfuerzo a veces. Hay sensibilidades con las que no conectas. Por ejemplo, en cine yo no conecto con las comedias de Billy Wilder, y cuando digo esto me siento fatal.

Una presión «terrible»

- ¿A qué personaje de otra serie le invitaría para hacer un 'crossover' en la suya?

- A Tony Soprano, qué pena que esté muerto Gandolfini.

- ¿Con qué otros 'padres de serie' se siente identificado?

- Por lo poco que he visto con los de 'Catastrophe', por lo que tiene de desmitificadora la serie. O con 'SMILF', que también explora la maternidad mirándola de frente sin juzgarla.

- ¿Qué espoiler le dolió más?

- Me dan un poco igual, estoy cansado de que se les dé tanta importancia a los espoilers. Es otra locura típica de nuestro tiempo, la de sobredimensionar todo. ¿Hasta cuándo hay que conservar una información de una serie o peli y no hacer un espoiler?

- ¿Qué personaje le ha estorbado más en una serie?

- Casi todos los que aparecen a partir de la mitad de la segunda temporada de 'Twin Peaks'. Pero no me sobra ninguno de los que salen en la tercera.

- ¿Cuánto daño le hicieron las series adolescentes?

- Ninguno. Yo veía 'Sensación de vivir' y me flipaba. Y me encantaba ver a Donna comiendo helado cuando estaba deprimida. A mí me gustaba la chica de gafas, que era judía -Andrea Zuckerman-.

- ¿Qué le da tiempo a hacer en los segundos en que Netflix pregunta si quiere ver el capítulo siguiente?

- Nada, me pone una presión terrible esos segundos entre un capítulo y otro. Y quiero ver los créditos, no me gusta eso que hacen.

- ¿Cuál es la serie que recomienda más a menudo?

- La tercera temporada de 'Twin Peaks', no he visto nada más libre en mi vida. Viéndola llegué a no querer salir nunca de ese universo. Después no podía ver nada más. Es sintomático que sean los creadores mayores los que tengan que venir a contarnos cómo ser arriesgados y valientes.

- ¿Con qué personaje se iría de viaje?

- Con Larry Davis a cualquier sitio.

- ¿Qué final de todos le indignó más?

- El de 'Perdidos'. Me tragué cuando sus responsables dijeron que lo tenían todo medido y pensado. Y cuando al final los creadores orinaron en mi cara me molestó un poco. Regalé los dvds que me había comprado y todo. Nos mintieron.