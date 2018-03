Bertín Osborne deja colgado a Jesús Calleja Bertín tuvo que abandonar por su problema de vértigo. / Cuatro. El cantante acudió a 'Planeta Calleja', pero el intenso vértigo que sufre hizo que evitara participar en la última escalada JOSEBA FIESTRAS Lunes, 19 marzo 2018, 08:50

«Tú estás loco si crees que me voy a subir ahí», advertía Bertín Osborne a Jesús Calleja cuando éste le contó que iban a escalar la vía ferrata más compleja de toda la Cordillera Cantábrica. Lo venía avisando desde el comienzo del programa y cuando llegó el momento cumplió su palabra. El vértigo que sufre el cantante le impidió realizar el reto final del espacio. Disfrutó, eso sí, de un recorrido en piragua con caída al río incluida y de un emocionante paseo a caballo por la montaña leonesa; pero lo que es ascender, no ascendió.

El aventurero condujo con su desparpajo habitual a Bertín hasta el Valle de Valdeón. Allí le mostró un itinerario compuesto por tramos verticales y horizontales equipado con diverso material que permite llegar con seguridad a zonas de difícil acceso a personas no habituadas a la escalada. Y ni por esas. Lo primero que había que hacer es cruzar un vertiginoso puente colgante y aquella fue la frontera que trazó el de 'Mi casa es la tuya'. «No puedo, me voy», concluyó el andaluz dándose la media vuelta. El montañista intentó convencerlo con su simpatía habitual, pero fue inútil. «Me tienen que matar para subir ahí», exclamó Osborne. Y viendo la situación, Calleja optó por ponerle una silla de campo y una nevera con bebidas y pedirle que dirigiera la expedición desde abajo a través de un walkie.

«Está claro que no siempre se gana y hoy hemos perdido», se lamentaba el trotamundos desde lo alto de la montaña, admitiendo después que se alegraba de que no hubiese subido Bertín porque «habría sido demasiado para él». Y mientras, desde tierra firme, el artista, vinito en ristre, reflexionaba mirando los progresos de los alpinistas: «Estos están zumbados. Las cabras para ser cabras y los hombres para ser hombres, hemos nacido para otra cosa».

Eso sí, el espacio dejó momentos mágicos y desveló anécdotas curiosas de Osborne, que no tuvo reparo en desvelar que, en sus años mozos, había estado en el calabozo del Puerto de Santamaría 72 horas por una pelea. «Hubo una época de la que me arrepiento porque era un salvaje peligroso», reconoció. También reveló que en sus inicios musicales cantaba rock en inglés con sus amigos y fue la casa discográfica que le fichó la que cambió su registro. Y descubrió que cuando Mariano Rajoy fue a su programa se quedó en su casa bebiendo Albariño y cenando una empanada que les había llevado. Ahora, de alturas, mejor no hablar con el intérprete porque lo que es a Calleja lo dejó colgado de una montaña, literalmente.