Becky G. critica la censura de OT en 'El Hormiguero' La artista acudió a 'El Hormiguero' para presentar su último éxito 'Sin pijama' y aprovechó para desvelar por qué cambió la letra de su tema 'Mayores' cuando actuó en 'Operación Triunfo'. JOSEBA FIESTRAS Martes, 26 junio 2018, 09:04

Simpática, algo descarada y muy sincera se presentó en 'El Hormiguero' Becky G. La artista comenzó su entrevista reivindicando el papel de la mujer en la música y defendiendo las letras de sus canciones de la polémica que suscitan. «Nací en un hogar en el que mis padres nunca me dijeron que no podía jugar al fútbol o cosas así», contaba la cantante reclamando que ahora parece que hay un sector de gente a la que le incomoda que la mujer tome la iniciativa. La conversación sacó a colación el párrafo que los responsables de 'Operación Triunfo' censuraron cuando la intérprete acudió al concurso hace unos meses. «A mí me gustan más grandes que no me quepan en la boca», reza el tema 'Mayores' que Becky cantó en el programa, pero los responsables decidieron alterar la letra.

«Tenemos que cambiar las palabras», le dijeron. La artista reaccionó con asombro preguntando cuáles porque no entendía los reparos. «Yo estoy hablando de los besos y lo que piensen los demás no es culpa mía», argumentó, pero ante la insistencia claudicó y varió el contenido de su tema estrella. «Quería ser muy respetuosa porque me encantaba actuar en España y no quería perder la oportunidad que me daban de participar en el show», explicó, aunque el remedio fue peor que la enfermedad. «Me imaginaba que los fans, que conocen la letra perfectamente, la iban a armar y convirtieron aquello en trending topic», ironizó la californiana de origen mexicano, que también criticó aspectos de la cultura de su país. «Estoy muy orgullosa de ser mexicana, pero hay muchas cosas machistas en nuestra cultura, viven en otro mundo», afeó. Y continuó recriminando: «Hay una doble moral en la música», valoró refiriéndose a que los hombres pueden cantar lo que quieran dentro del género -con las letras de Maluma, por ejemplo, no pasa nada- y sin embargo si lo dice una mujer la critican. «Es algo que deberíamos desterrar porque estamos en 2018», reprobó.

Pablo Motos desveló a la artista que todos los días ponen su canción 'Mayores' antes de comenzar el programa, cosa que ella agradeció, confesando que la escribió pensando en su chico. «Muchos de mis fans me conocieron de pequeña y crecí con ellos, pero siempre me veían como a una niña y cuando se enteraron de que estaba con un hombre de verdad se lió», aseguró entre risas, afirmando que hasta su abuela le llamó para preguntarle cuántos años tenía su novio. También recordó sus inicios en el mundo del espectáculo: «A los nueve años yo ya sabía lo que quería hacer con mi vida y les pedí a mis padres que me dejaran seis meses para intentarlo. Confiaron en mí y aquí estoy«, aseveró ganándose el aplauso del público con ello.