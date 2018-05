EL BEATLE DE BILBAO Nos contaba que había conocido a Lennon y McCartney, era toda una sensación en aquel Bilbao gris del franquismo. Gracias a él escuchábamos los discos más modernos que traía de Inglaterra José María Íñigo, con el look yeyé de la época. / E. C. PEDRO OLEA Sábado, 5 mayo 2018, 15:18

Conocí a José María Íñigo a mediados de los 60 a través de amigos comunes: Santi Marcilla, Juan Monje... Ya entonces era muy popular en la ciudad por su programa en Radio Bilbao, 'El Musiquero'. Era el único de nosotros que iba a Londres porque hablaba inglés perfectamente y regresaba hecho un Beatle, con su melena y su bigotón. Nos contaba que había conocido a Lennon y McCartney, era toda una sensación en aquel Bilbao gris del franquismo. Gracias a él escuchábamos los discos más modernos que traía de Inglaterra.

Recuerdo como si fuera hoy el día de 1968 en que nos cruzamos en la estación de Abando, los dos vestidos de caqui porque estábamos haciendo la mili. Le pregunté si le interesaba venirse conmigo a Madrid a hacer un programa yeyé. Yo ya había dirigido 'Días de viejo color', donde salían Los Brincos y Aute, y 'Juan y Junior en un mundo diferente', la repera. Televisión Española me encargó un programa sobre la juventud. Y les dije que tenía a la persona idónea para presentarlo, un tipo que sabía de música moderna y que era muy popular en Bilbao.

'Ultimo grito' era enloquecido y muy divertido, arrancaba con el grito de Tarzán y dibujos de La Pequeña Lulú y Guillermo el Travieso. Ahí estaba Iván Zulueta, que me sustituyó cuando me cansé del cine yeyé. Íñigo entrevistaba a cantantes, actrices y protagonizaba algo parecido a los primeros videoclips. Jose Mari era un tipo genial, un currela perfeccionista y exigente, que dominaba la técnica en radio y televisión. Recuerdo cuando preparaba el rodaje de 'La Corea'. Ava Gardner me dijo que no quería el papel. Entonces me enteré de que Íñigo llevaba a su programa a Rita Hayworth. Me desaconsejó trabajar con ella, porque ya sufría un poco de alzhéimer.

Hace unos días le escribí un correo recordando aquellos días nuestros de reclutas y me extrañaba que no contestara. Ya debía de estar muy enfermo. Fue, por supuesto, muchísimo más que la voz de Eurovisión, como he leído por ahí. Es uno de los pocos iconos que permanerán en la historia de la televisión.