Arrancan la peluca en directo a Leticia Sabater Imagen de Leticia Sabater con y sin peluca. / Telecinco. Hay más conflictos en plató que en la isla de 'Supervivientes' y se demostró en el debate, cuando Nacho Montes le quitó el postizo a la cantante del 'Salchipapa' JOSEBA FIESTRAS Lunes, 19 marzo 2018, 07:47

En Honduras no hay tormentas, ni climatológicas ni entre los concursantes de 'Supervivientes', quizá por eso el plató del debate está más caliente que nunca. Un rifirrafe entre Alba Carrillo y Leticia Sabater acabó de la forma más insospechada. Las dos discutían por motivos intrascendentes y la primera acabó acusando a la segunda de acudir al programa con el pelo sucio. Como si aquello fuera una contraseña, Nacho Montes aprovechó la frase para levantarse y arrancar el postizo capilar que llevaba Leticia, que se sintió humillada por el gesto. «¡Por aquí no paso, no tiene gracia!», exclamó la de la 'Salchipapa' indignada (o fingiendo la indignación). Y se levantó y abandonó el estudio.

«Si alguien más lleva peluca, por favor que la lleve más sujeta», ironizó la conductora del espacio ante la retirada. Una huída que duró poco porque minutos más tarde Leticia regresaba con el añadido bien colocado y tratando de poner cara de circunstancias. Pero lo suyo no es la actuación porque se le vio el plumero. La propia Sandra Barneda quiso aportar un poco de honorabilidad al asunto insinuando que todo había sido un montaje. «Me han dicho que esto estaba pactado entre vosotros», acusó la presentadora. Pero ambos negaron la evidencia. «Me estaba picando desde que hemos llegado», se justificaba Montes. «No, lo que pasa es que le ha jorobado que yo dijera que me gusta Logan», argumentaba la de 'A mediodía, alegría'. «Ha sido de mal gusto por parte de los dos», sentenció Barneda, que tuvo que lidiar también con la bronca que montaron Iván González, concursante de la pasada edición del formato, y Alejandro Albalá, supuesto novio de la actual superviviente Sofía Suescun y exmarido de Isa Pantoja. Tras unas imágenes en las que Sofía no dejaba en buen lugar a su pareja, éste quiso defenderse desde el plató quitando hierro al asunto. Pero comenzó un enfrentamiento dialéctico entre los dos varones que pronto pasó a los ataques personales. Curiosamente la presentadora zanjó el conflicto aludiendo a otro espacios de la cadena. «Chicos, por favor, los piques personales fuera. No voy a tolerar una falta de respeto más. 'Sálvame' es de lunes a viernes y el sábado, también. Hay algunas que llevamos aquí mucho tiempo y lo vemos todo, eh», reprendió la periodista ironizando sobre lo mucho que les gusta a algunos tertulianos lanzar anzuelos a ver si los pescan los de Jorge Javier Vázquez.

Por lo demás, y en cuanto a la competición pura y dura se refiere, Melissa está de bajón y amenaza con abandonar, han surgido roces entre Mayte y Saray, el equipo salvaje se quedó sin el fuego por encenderlo haciendo trampas y la tortuga que mordió a María Jesús no es venenosa, de momento. Poco más que añadir.