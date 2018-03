El final de Antonio Banderas como 'latin lover' Antonio Banderas, ayer en 'El Hormiguero'. / Antena 3. El actor malagueño acudió a 'El Hormiguero' para presentar la serie sobre Picasso que ha realizado para National Geographic JOSEBA FIESTRAS Jueves, 22 marzo 2018, 08:46

Apareció en plató con la cabeza rapada, recién llegado del rodaje en Budapest de la serie 'Genius: Picasso', de National Geographic. «¡Estoy calvo y sin cejas!», exclamaba Antonio Banderas con su característica simpatía ante Pablo Motos, que le puso una imagen de su increíble caracterización del pintor cubista en su última época. Ante la impactante instantánea, Banderas bromeó: «Este es mi final como 'latin lover'. Se acabó todo». El intérprete tuvo que someterse a largas sesiones de maquillaje para parecerse a Picasso. «Me recogían en el hotel a las dos de la madrugada y se pasaban cinco horas y media caracterizándome», explicaba. Y el problema no era la 'pintura'. «Cuando hace mucho calor sudas dentro del maquillaje y te tienen que pinchar con unas agujas para sacarte el sudor», desvelaba, puntualizando que en este caso no hizo falta porque «hacía un frío que pelaba».

Con respecto al carácter del rol al que le tocó encarnar, el protagonista de 'El Zorro' argumentaba que, en sus actuaciones, «trato de no establecer un juicio moral sobre los personajes a los que doy vida, que sea el público el que los juzgue», manifestaba. Aunque sí dejaba constancia de que Picasso, «era un planeta con muchísima gravedad que atraía a muchos satélites que se quedaban pegados a él». Con la metáfora se refería a las muchas relaciones amorosas e infidelidades que tuvo el autor del 'Guernica'.

Banderas sufrió recientemente un infarto que asustó a sus fans. Tras el ataque, los médicos le dijeron que bajara el ritmo de vida, cosa que no ha cumplido del todo. «Al encontrarte de frente con la muerte valoras más lo que tienes y hay un punto de ironía que se adhiere a tu personalidad, pero no quiero bajar el ritmo porque esto es mi vida… Y si me tengo que morir antes pues así será», proclamaba la estrella de Hollywood española. Eso sí, se ha comprado un avión porque odia los tiempos de espera en el aeropuerto y «necesitaba vivir mejor», apuntó.

Banderas ha puesto en marcha recientemente dos nuevos proyectos. El primero está vinculado al teatro, «que para mi ha sido como una mujer bonita a la que he querido mucho, pero he abandonado», dijo. Para apoyar la escena, el actor ha abierto un teatro con dos salas, una para el gran público, «y otra para las nuevas voces, para descubrir talentos», informó. Además, ha creado una aplicación, «para hacer visibles los talentos invisibles». Se trata de una especie de Guía del Actor, «pero con la expansión que dan las nuevas tecnologías», desveló.