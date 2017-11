El amor está en el aire María Castro, emocionada con la petición de mano de Villalba en el programa de Motos. A la actriz María Castro le pidieron matrimonio por sorpresa en ‘El Hormiguero’. No es una excepción MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Miércoles, 29 noviembre 2017, 23:49

Fue a divertirse a ‘El Hormiguero’ y se marchó con un anillo de bodas. La actriz María Castro (Vigo, 1981) acudió el pasado martes al plató del programa que conduce Pablo Motos en Antena 3 para presentar su nueva obra de teatro, ‘Dos más dos’. Todo transcurría de forma normal hasta que, en uno de los juegos con los que los colaboradores del formato intentan agasajar a sus invitados, el novio de la intérprete gallega y padre de su hija, el también actor José Manuel Villalba, surgió por sorpresa del interior de una estatua oriental.

«Estoy aquí para decirte que eres una mujer extraordinaria. Una compañera maravillosa, una madre maravillosa, lo estás haciendo de diez. Me gustaría que dentro de muchos años, cuando seamos viejecitos, nos sentemos en un banco, nos miremos a los ojos y nos digamos ‘ha merecido mucho la pena’. Por esto y por un millón de cosas más quiero preguntarte: ¿Quieres casarte conmigo?», le lanzó Villalba, a lo que Castro contestó con un rotundo «¡Claro!». Fue el propio actor quien se puso de acuerdo para organizar la pedida de mano con Motos, que también quiso sorprender a los recién prometidos con el regalo de un viaje a las Maldivas.

Kiko Jiménez se declara a Gloria Camila.

Si uno se quiere declarar en televisión es básico contar con un compinche dentro del programa, ya que las prisas del medio y las escaletas cerradas dejan poco lugar a la improvisación. Si no, que se lo digan a la presentadora del tiempo del canal de Monterrey (México) Marcela Mistral, a la que su entonces novio, el actor Poncho de Nigris, abordó cuando daba el pronóstico de temperaturas de la semana. «Estamos en directo, ¿qué quieres?», le dijo ella. «Cariño, siento interrumpirte en tu espacio, durante tu trabajo. Pero tengo algo importante que decirte», le intentaba explicar De Nigris ante su gesto de sorpresa. Todo acabó con el clásico de la rodilla en tierra, el ‘sí quiero’… y las felicitaciones de los presentadores del informativo.

En 2017 se han puesto anillos en concursos, 'realities' y hasta en Eurovisión

Fran Valenzuela hinca la rodilla ante Evelyn.

Otras veces es el propio programa el que empuja a uno de los miembros de la pareja a declararse y así poder mantener pegada a su audiencia delante del televisor. En la última edición de ‘Supervivientes’, el ‘reality’ que Telecinco rueda en una isla Hondureña, la pareja que más interés despertaba era la formada por Gloria Camila, hija del extorero Ortega Cano, y Kiko Jiménez. Aunque la primera ya estaba expulsada, la organización los llevó a un reservado con cámaras delante y él le pidió matrimonio. «¡Papá, que me caso!», acertó a decir la novia.

‘Europedida’

Incluso el Festival de Eurovisión es un buen lugar para comprometerse. Los espectadores de la segunda semifinal de 2017 pudieron ver cómo el novio de la representante de Macedonia, Jana Burčeska, que acababa de cantar, le pedía matrimonio en directo. Hizo bien en no esperar hasta la final, ya que su pareja terminó por no clasificarse y acabó aceptando el matrimonio.

Marcela Mistral da el sí quiero a De Nigris.

Pero, sin duda, Antena 3 se lleva la palma en cuanto a número de programas donde las parejas se han comprometido en el aire. Desde el concurso que presenta Arturo Valls, ‘Ahora Caigo’, pasando por ‘Tu cara no me suena todavía’ -el concursante Fran Valenzuela se declaró a Evelyn-, ‘La Ruleta de la Suerte’ y hasta en ‘Boom’, donde los concursantes suelen acabar llenos de un líquido viscoso si fallan la pregunta. Todos ellos con resultado positivo. Por cierto, no es la primera vez que en ‘El Hormiguero’ se producía una situación parecida. En mayo, un chico del público llamado Fernando se ofreció voluntario para participar en una prueba cuyo premio era un coche. Lo ganó y, de paso, aprovechó para pedirle matrimonio a su chica, que también estaba presente.