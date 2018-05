la amistad femenina

Se acabó, como diría María Jiménez, otra mujer fuerte. Se acabó la segunda temporada de 'The Good Fight' y me ratifico en que es lo mejor de la televisión. 'Killing Eve', que también ha dado punto, es quizá la mejor novedad (a Stephen King le gusta), pero la serie del matrimonio King está por encima de cualquier cosa. ¿Quién es Alicia Florrick? Disfrutando 'The Good Fight' una se siente orgullosa de la televisión. De estar viéndola en lugar de estar leyendo a Dickens. Bueno, es que es Dickens y Shakespeare en la tele. Es una serie de abogados y una serie política y, sobre todo, una serie sobre la vida. La de hoy, pero también la de siempre. Ningún pudor en el elogio (y todavía me sobran para María Dolores Pradera; ¿no es Christine Baranski muy Pradera?). Y los King siempre con algún regalo en el reparto. En el último capítulo, Judith Light como madre de Lucca. En el penúltimo la gracia estuvo en ese momento en que Diane nombró a Goya (al pintor, no a la estupenda Itziar Castro de 'Vis a Vis').

La serie va siempre tan por delante de todo que con las escuchas del último episodio pensé en Alexa (el primer plano de un altavoz me despistó), pero las escuchas eran de las de toda la vida, no del asistente virtual de Amazon que va grabando conversaciones privadas y mandándolas a los contactos. Volvió a salir la maravillosa Margo Martindale. Si Pedro Sánchez tuviera a su lado a Ruth Eastman (Martindale) ya tendría asegurada su pensión del Consejo de Estado. Porque es mala, muy mala, pero eficaz. Y su fin es acabar con el presidente Trump como sea. La chiflada madre de Colin (el novio de Lucca) contesta el teléfono con un «Morello residence. Down with Trump». Su hijo, además de fiscal, va a ser candidato demócrata. Trump sigue ahí como el gran tótem al que derribar (aunque con su bajada de impuestos haya hecho que Diane recuperara su dinero, lo que mereció una de sus carcajadas).

Y qué final (esto no es destripe). Si 'The Good Wife' acabó con una bofetada de Diane a Alicia, 'The Good Fight' ha acabado con la exaltación de la amistad femenina. ¿Qué más hay?