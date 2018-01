Amaia, Alfred, Miriam y Aitana ya son finalistas de 'Operación Triunfo' Miriam, Amaia, Aitana y Alfred, finalistas de 'OT' 2017. En la gala de ayer eliminaron a Roi, que dejó absolutamente desconsolada a Ana Guerra tras su marcha JOSEBA FIESTRAS Martes, 16 enero 2018, 07:40

Emociones a flor de piel, nervios y juicios salpicados de cierta polémica. La última gala de ‘OT’ dio para mucho porque ya se vislumbra la final y las últimas etapas están resultando especialmente intensas. Las principales novedades del show afectaban directamente a los concursantes, que ya no disponen de pizarras para salvar a uno de sus compañeros. Algo lógico, ya que el jurado, al que ayer se sumó la productora de musicales Julia Gómez Cora (que se llevó un rapapolvo del público cuando calificó con un 6 a Ana Guerra), tampoco nominaba directamente, sino que puntuó individualmente y luego se elaboró un ránking del que surgieron los tres primeros finalistas. Y así, Amaia (que logró pleno de ‘dieces’ del jurado), Alfred y Miriam cruzaron la pasarela entre los aplausos del respetable.

La cuarta, Aitana, fue escogida por el claustro de profesores. Noemí Galera, directora de la academia, manifestó su orgullo por todas las actuaciones, «habéis hecho que esta noche brille», y contó que, tras un amplio debate, habían escogido a la ‘benjamina’ del grupo por su evolución en el concurso. «Gracias por confíar en mí más de lo que yo hago», correspondió la joven, que su actuación de anoche hasta hizo llorar a Mónica Naranjo. Después, Galera se dirigió a Agoney y Ana Guerra para explicarles lo mucho que sentía no poder decir sus nombres. Acto seguido la emoción embargó a la experta en cástings. La pareja opta a la única plaza que queda libre para la final y será el público el que decida quién de los dos se convierte en el quinto finalista.

El que ya no opta al preciado galardón es Roi, que ayer dijo adiós a la academia tras enfrentarse en duelo directo con Ana Guerra, que fue la que se llevó el gato al agua. Eso sí, la tinerfeña no disfrutó demasiado de su victoria porque la marcha de su amigo la dejó desconsolada en un mar de lágrimas y nadie fue capaz de reconfortarla. El presentador, Roberto Leal (el gran descubrimiento de este espacio) quiso agradecer personalmente a Roi su paso por el certamen «por todo lo que me has ayudado con tu carácter», razonó ante el ya apodado ‘Sapoconcho’, que dijo adiós afirmando llevarse «una nueva familia, un montón de aprendizaje, saber valorar las cosas y que los sueños se cumplen».

Abraham Mateo fue el artista invitado de la velada. El joven acudió a plató para presentar su último single, 'Loco enamorado', con el que ya ha logrado el doble disco de platino en España y Chile, y elogió a los participantes en el programa, animándoles a «ser humildes» y advirtiéndoles que «nadie se raye pensando que va a ganar o a perder». Mateo también aprovechó para desvelar que en breve va a cantar a dúo con Jennifer López y revolucionó las redes sociales con su espectacular cambio físico.

Otros rostros muy conocidos se han apuntado al fenómeno ‘OT’. Dani Martín, por ejemplo, piropeó a Amaia en una entrevista invitándola a cantar con él, «aunque ya me imagino que tendrá muchos novios artísticos ahora mismo», y hasta en Hollywood seduce el formato porque el protagonista de ‘Los juegos del hambre’, Josh Hutcherson, sorprendió a sus seguidores de Instagram publicando una pieza en la que mostraba una captura de su voto en la app del ‘talent show’ de TVE para salvar a Roi y afirmaba estar seducido por el formato.

Alfred, Aitana, Amaia, Agoney, Miriam, Ana Guerra y Roi, tras recibir el disco de oro. / TVE

Y eso que la cita de ayer venía precedida por una cierta polémica, ya que la madre de Alfred, María Jesús Castillo, aprovechó la preocupación de los medios por la salud de su hijo para arremeter contra el jurado. El joven del Prat de Llobregat protagonizó en la anterior entrega momentos inquietantes al ausentarse del escenario en dos ocasiones, debido a un ataque de ansiedad, y su progenitora cuestionó al tribunal. «Ahora dicen que no es versátil y luego que sí. Si los argumentos fueran más razonados...», se lamentó añadiendo algo de leña al fuego.

Por otro lado, estos días se ha hecho viral un vídeo en el que se veía el encuentro de Noemí Galera con una pequeña Amaia (que entonces tenía 11 años) en el concurso ‘Cántame una canción’, que se emitió en 2010 en Telecinco. Allí, la experta evaluó a la niña, que actuó junto a otros dos pequeños, muy positivamente, «habéis interpretado con muchísimo gusto una canción que era muy difícil», sostuvo.

La próxima gala será muy especial. De ella saldrá el concursante que represente a España en el Festival de Eurovisión y se sabrá la canción que interpretará en el certamen de la canción europea.